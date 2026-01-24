Este domingo 25 de enero, Universitario y Rebaza Acosta se medirán por la tercera fecha de la Fase 2 de la Liga Peruana de Vóley. Este duelo entre las pumas y las chalacas se llevará a cabo en el Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador, desde las 5:00 p.m. (hora peruana). ¿Dónde ver la Liga Peruana de Vóley? Los partidos son emitidos EN VIVO por la señal de Latina Televisión. No te pierdas el encuentro que promete poner en aprietos a ambos equipos en su lucha por acumular puntos. Al momento, Universitario de Deportes continúa encabezando la tabla de puntaje.