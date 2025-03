Universitario vs Regatas Lima EN VIVO | La Liga Peruana de Vóley continúa con una jornada más del torneo, este sábado 22 de marzo a las 5 p.m. (horal local peruana) tendrá lugar la fecha 5 en la que se enfrentarán Universitario vs Regatas Lima. El partido de vóley se realizará en las instalaciones del Polideportivo de Villa El Salvador en Lima, Perú. ¿Cómo llegan ambos equipos a la fecha 5? Universitario buscará defender su posición líder en el torneo, como se sabe están arriba en la tabla y hasta el momento están invictas. Por otro lado, las chorrillanas también buscarán la victoria para ascender en la tabla y por lo menos igual o superar a Universitario. Previo al partido las cremas tienen 13 puntos y están a la cabeza y Regatas Lima se posiciona como tercero en la tabla con solo 9 puntos. ¿Dónde ver Universitario vs Regatas Lima? Si estás interesado en seguir este partido a través de la señal TV, estará disponible en Movistar Deportes y Latina Televisión, canal 3 y 2 respectivamente. Si deseas seguir el partido vía online, ingresa al canal de Youtube de Latina, allí también podrás seguir el enfrentamiento en vivo. Por último, El Comercio también cubrirá el esperado partido desde la sección de Deporte Total.