Universitario de Deportes enfrentará a Regatas Lima por el extra game de los cuartos de final de la Liga Nacional de Vóley. El encuentro se disputará este miércoles 25 de marzo en el Coliseo Polideportivo Lucha Fuentes, en Lima, donde ambos clubes buscarán acceder a la siguiente fase.

¿A qué hora juega Universitario vs. Regatas EN VIVO hoy?

Universitario vs. Regatas se enfrentan este miércoles 25 de marzo de 2026 desde las 3:00 p.m. (hora de Perú) por el extra game de los cuartos de final de la Liga Nacional de Vóley. Este importante partido se disputará en el Coliseo Polideportivo Lucha Fuentes, en Lima, sede oficial del torneo.

En otros países, el encuentro se podrá ver en los siguientes horarios internacionales:

Argentina, Brasil, Chile y Uruguay: 5:00 p.m.

Colombia y Ecuador: 3:00 p.m.

México: 2:00 p.m.

Estados Unidos (Miami): 4:00 p.m.

España: 9:00 p.m.

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🏐 𝘜𝘯𝘪𝘷𝘦𝘳𝘴𝘪𝘵𝘢𝘳𝘪𝘰 𝘷𝘴. 𝘙𝘦𝘨𝘢𝘵𝘢𝘴 𝘓𝘪𝘮𝘢



🏆 𝘊𝘶𝘢𝘳𝘵𝘰𝘴 𝘥𝘦 𝘧𝘪𝘯𝘢𝘭 (𝘦𝘹𝘵𝘳𝘢 𝘨𝘢𝘮𝘦) - 𝘓𝘗𝘝



🗓️ 𝘔𝘪𝘦́𝘳𝘤𝘰𝘭𝘦𝘴 25 𝘥𝘦 𝘔𝘢𝘳𝘻𝘰



🏟️ 𝘗𝘰𝘭𝘪𝘥𝘦𝘱𝘰𝘳𝘵𝘪𝘷𝘰 𝘓𝘶𝘤𝘩𝘢 𝘍𝘶𝘦𝘯𝘵𝘦𝘴



⏰ 05:00 𝘱.𝘮.… pic.twitter.com/p83cbINHxp — Universitario Vóley (@VoleyU1924) March 23, 2026

¿Dónde ver Universitario vs. Regatas EN VIVO por TV y online?

El partido Universitario vs. Regatas EN VIVO será transmitido en Perú a través de:

Latina TV (canal 2 y 702 HD de Movistar TV)

Latina Televisión EN VIVO online , mediante su plataforma digital oficial

, mediante su plataforma digital oficial Página oficial de la Federación Peruana de Vóley

Facebook de la Liga Peruana de Vóley

Latina cuenta con los derechos oficiales de la Liga Nacional de Vóley 2026, por lo que transmitirá todos los partidos del torneo

Para ver el partido online, los usuarios pueden acceder desde celulares, tablets, laptops o Smart TV mediante la señal en vivo de Latina.

Universitario vs. Regatas en la Liga Nacional de Vóley

Universitario de Deporte cayó 3-2 ante Regatas Lima en el partido de vuelta de la Liga Nacional de Vóley en el Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador.

Regatas venció al conjunto ‘crema’ con parciales de 25-19, 26-28, 25-18, 21-25 y 18-16.

Este resultado obligó a que ambos clubes busquen su clasificación a la semifinal del certamen en un extra game.