Universitario de Deportes enfrentará a Regatas Lima por el extra game de los cuartos de final de la Liga Nacional de Vóley. El encuentro se disputará este miércoles 25 de marzo en el Coliseo Polideportivo Lucha Fuentes, en Lima, donde ambos clubes buscarán acceder a la siguiente fase.
Universitario vs. Regatas se enfrentan este miércoles 25 de marzo de 2026 desde las 3:00 p.m. (hora de Perú) por el extra game de los cuartos de final de la Liga Nacional de Vóley. Este importante partido se disputará en el Coliseo Polideportivo Lucha Fuentes, en Lima, sede oficial del torneo.
En otros países, el encuentro se podrá ver en los siguientes horarios internacionales:
- Argentina, Brasil, Chile y Uruguay: 5:00 p.m.
- Colombia y Ecuador: 3:00 p.m.
- México: 2:00 p.m.
- Estados Unidos (Miami): 4:00 p.m.
- España: 9:00 p.m.
El partido Universitario vs. Regatas EN VIVO será transmitido en Perú a través de:
- Latina TV (canal 2 y 702 HD de Movistar TV)
- Latina Televisión EN VIVO online, mediante su plataforma digital oficial
- Página oficial de la Federación Peruana de Vóley
- Facebook de la Liga Peruana de Vóley
Latina cuenta con los derechos oficiales de la Liga Nacional de Vóley 2026, por lo que transmitirá todos los partidos del torneo
Para ver el partido online, los usuarios pueden acceder desde celulares, tablets, laptops o Smart TV mediante la señal en vivo de Latina.
Universitario de Deporte cayó 3-2 ante Regatas Lima en el partido de vuelta de la Liga Nacional de Vóley en el Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador.
Regatas venció al conjunto ‘crema’ con parciales de 25-19, 26-28, 25-18, 21-25 y 18-16.
Este resultado obligó a que ambos clubes busquen su clasificación a la semifinal del certamen en un extra game.