Resumen

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Alianza Lima vs. San Martín EN VIVO HOY: horario, canal TV y dónde ver el extra game de los cuartos de final de la Liga Peruana de Vóley. (Foto: composición GEC- Instagram Universitario- Regatas)
Alianza Lima vs. San Martín EN VIVO HOY: horario, canal TV y dónde ver el extra game de los cuartos de final de la Liga Peruana de Vóley. (Foto: composición GEC- Instagram Universitario- Regatas)
Por Redacción EC

Universitario de Deportes enfrentará a Regatas Lima por el extra game de los cuartos de final de la Liga Nacional de Vóley. El encuentro se disputará este miércoles 25 de marzo en el Coliseo Polideportivo Lucha Fuentes, en Lima, donde ambos clubes buscarán acceder a la siguiente fase.

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