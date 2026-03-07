Universitario se enfrenta a San Martín, este sábado 7 de marzo a las 7:00 p.m. (horario peruano) por la última fecha de la Fase de la Liga Peruana de Vóley. El duelo se jugará en el Polideportivo Lucha Fuentes, ubicado en el distrito de Villa El Salvador en Lima. Ambos equipos buscarán sumar puntos: Universitario tras perder ante Alianza por 3-1. Por otro lado, San Martín derrotó a Circolo, sin embargo, al alinear cuatro extranjeras en su equipo se le restó puntos, lo cual terminó en su derrota. ¿Dónde ver la Liga Peruana de Vóley? Puedes seguir los partidos desde la señal de Latina TV por cable, web Latina TV y el aplicativo con el mismo nombre.

Universitario se enfrenta a San Martín, este sábado 7 de marzo a las 7:00 p.m. (horario peruano) por la última fecha de la Fase de la Liga Peruana de Vóley. El duelo se jugará en el Polideportivo Lucha Fuentes, ubicado en el distrito de Villa El Salvador en Lima. Ambos equipos buscarán sumar puntos: Universitario tras perder ante Alianza por 3-1. Por otro lado, San Martín derrotó a Circolo, sin embargo, al alinear cuatro extranjeras en su equipo se le restó puntos, lo cual terminó en su derrota. ¿Dónde ver la Liga Peruana de Vóley? Puedes seguir los partidos desde la señal de Latina TV por cable, web Latina TV y el aplicativo con el mismo nombre.