Universitario vs Túpac Amaru EN VIVO por la Liga Nacional Superior de Vóley 2024/25 | Universitario de Deportes se enfrenta a Túpac Amaru este sábado 15 de febrero del 2025 a las 5:00 p.m. (hora peruana) en el Polideportivo de Villa El Salvador en Lima, Perú. Este duelo definirá la jornada 11 de la Liga Peruana de Vóley. En esta etapa inicial, Universitario viene tras 7 victorias consecutivas, pero se mantiene en el segundo lugar de la tabla de posiciones solo detrás de Alianza Lima. Túpac Amaru, por su parte, ocupa el último lugar de la tabla y no acumula ni una victoria. ¿Dónde ver Universitario vs. Túpac Amaru EN VIVO? podrás seguir el evento desde la señal de Movistar Deportes, Latina TV y a través de Youtube del canal de este último. Finalmente también cuentas con la cobertura de El Comercio en la presente nota.