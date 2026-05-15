Alianza Lima continúa reforzando su plantel con miras a la próxima temporada de la Liga Nacional de Vóley y confirmó la incorporación de Flavia Montes, quien llega como uno de los principales refuerzos del equipo blanquiazul. La jefa de equipo, Cenaida Uribe, reveló detalles sobre la rápida negociación con la deportista y destacó la confianza que existe en recuperar su mejor versión deportiva.

La dirigente blanquiazul señaló que el club necesitaba reforzar la posición de central nacional debido a las dudas dentro del plantel. “Teníamos que renovar una central nacional, teníamos solo a Diana Clarivett y una de las chicas no estaba segura y no quería, entonces había una posibilidad de llamar a Flavia”, comentó Uribe.

Asimismo, explicó cómo se produjo el primer contacto con la voleibolista nacional y lo rápido que avanzaron las conversaciones. “Llamé a Flavia, le dije que si le interesaba ir a Alianza, y me dijo sí. Y así se dio, fue bien rápida la negociación, conversamos una noche y a los tres días ya estábamos firmando”, afirmó.

Alianza apuesta por recuperar el mejor nivel de Flavia Montes

Cenaida Uribe también reconoció que uno de los grandes objetivos del club será ayudar a Flavia Montes a recuperar el nivel que mostró años atrás en Regatas Lima. “Lo ideal sería que ella recupere su nivel porque nunca regresó al nivel que tuvo en Regatas y vamos a apostar todo por ella”, sostuvo.

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Cenaida Uribe, jefa de equipo de Alianza Lima, comentó más detalles sobre la incorporación de la voleibolista nacional, quien llega como flamante refuerzo para buscar el tetracampeonato de la Liga Peruana de Vóley. 🎙️🏐 pic.twitter.com/nQIXQ8ddjs — Movistar Deportes (@MovistarDeporPe) May 15, 2026

Además, remarcó la cercanía que mantiene con la jugadora. “La conozco desde que tiene 17 años, hace mucho tiempo. Habíamos estado un tiempo distanciadas, pero conversamos y estoy contenta”, indicó.

La dirigente de Alianza Lima aseguró que el comando técnico tendrá especial cuidado en la recuperación física de la central peruana. “Vamos a trabajar el tema de las rodillas, recuperarla bien, no forzarla, y que recupere su nivel”, manifestó Uribe.

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