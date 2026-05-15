Alianza Lima continúa reforzando su plantel con miras a la próxima temporada de la Liga Nacional de Vóley y confirmó la incorporación de Flavia Montes, quien llega como uno de los principales refuerzos del equipo blanquiazul. La jefa de equipo, Cenaida Uribe, reveló detalles sobre la rápida negociación con la deportista y destacó la confianza que existe en recuperar su mejor versión deportiva.
La dirigente blanquiazul señaló que el club necesitaba reforzar la posición de central nacional debido a las dudas dentro del plantel. “Teníamos que renovar una central nacional, teníamos solo a Diana Clarivett y una de las chicas no estaba segura y no quería, entonces había una posibilidad de llamar a Flavia”, comentó Uribe.
PUEDES VER: ¡Historia pura! Alianza Lima vence 3-2 a San Martín y es tricampeón de la Liga Peruana de Vóley
Asimismo, explicó cómo se produjo el primer contacto con la voleibolista nacional y lo rápido que avanzaron las conversaciones. “Llamé a Flavia, le dije que si le interesaba ir a Alianza, y me dijo sí. Y así se dio, fue bien rápida la negociación, conversamos una noche y a los tres días ya estábamos firmando”, afirmó.
Cenaida Uribe también reconoció que uno de los grandes objetivos del club será ayudar a Flavia Montes a recuperar el nivel que mostró años atrás en Regatas Lima. “Lo ideal sería que ella recupere su nivel porque nunca regresó al nivel que tuvo en Regatas y vamos a apostar todo por ella”, sostuvo.
Además, remarcó la cercanía que mantiene con la jugadora. “La conozco desde que tiene 17 años, hace mucho tiempo. Habíamos estado un tiempo distanciadas, pero conversamos y estoy contenta”, indicó.
La dirigente de Alianza Lima aseguró que el comando técnico tendrá especial cuidado en la recuperación física de la central peruana. “Vamos a trabajar el tema de las rodillas, recuperarla bien, no forzarla, y que recupere su nivel”, manifestó Uribe.
Revive la final de voleibol peruano entre Alianza Lima y Universidad San Martín, rematch de la temporada 2023-2024 donde las 'blanquiazules' ganaron su primer título. Partido intenso a tres sets con polémica entre técnicos Vinicio Gramino y Rafael Petri tras invasión al campo. ¿Quién ganará esta vez?