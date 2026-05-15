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Flavia Montes firmó con Alianza Lima tras rápida negociación, reveló Cenaida Uribe. Foto: Flavia Montes/Instagram
Flavia Montes firmó con Alianza Lima tras rápida negociación, reveló Cenaida Uribe. Foto: Flavia Montes/Instagram
Por Redacción EC

Alianza Lima continúa reforzando su plantel con miras a la próxima temporada de la Liga Nacional de Vóley y confirmó la incorporación de Flavia Montes, quien llega como uno de los principales refuerzos del equipo blanquiazul. La jefa de equipo, Cenaida Uribe, reveló detalles sobre la rápida negociación con la deportista y destacó la confianza que existe en recuperar su mejor versión deportiva.

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