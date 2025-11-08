Este domingo 9 de noviembre de 2025 a las 5:00 p.m. (horario local de Perú), Alianza Lima medirá fuerzas con Olva Latino por la tercera fecha de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026. El duelo se dará en el Coliseo Miguel Grau, ubicado en el Callao. ¿Cuál es el panorama actual previo al Alianza Lima vs Olva Latino? El equipo blanquiazul continúa invicto tras sus victorias frente a Deportivo Wanka y Kazoku No Perú en las dos primeras fechas. Mientras, Olva Latino inició su debut en la liga con una derrota y con una ligera remontada. No te pierdas el duelo programado para este domingo.

¿Dónde ver EN VIVO los duelos de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026? Puedes sintonizar cada partido desde la señal de LatinaTV y Latina TV App. Por último, si cuentas con el servicio de Movistar, el aplicativo Movistar TV también cuenta con la señal en vivo de Latina TV. Por último, cabe resaltar que los partidos ya no se emiten a través del canal de Youtube, solo por señal abierta, la web y el aplicativo oficial.