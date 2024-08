Nacida en Huancayo de la pasión por el deporte y la visión emprendedora de Silvio Vila y Nancy Véliz, New Athletic se ha consolidado como una marca líder en la industria deportiva peruana. Según Franco Caccia, Managing Director, la alianza con la Federación Peruana de Voley es un paso fundamental en la estrategia de crecimiento de la compañía. Con diseños innovadores y una calidad que rivaliza con las mejores marcas internacionales, New Athletic se ha ganado un lugar destacado en el corazón de los deportistas peruanos a nivel nacional.

“Esta camisa nueva representa mucho porque cuando la entregamos les decimos que no tienen más nombre, el nombre de ellas es Perú”, dijo el entrenador brasileño Antonio Rizola.

-¿Cómo surgió la idea de establecer esta alianza entre New Athletic y la Federación Peruana de Vóley?

Para nosotros, la estrategia siempre ha sido apoyar el deporte nacional. Estamos buscando colaborar con diversas federaciones, no solo con la Federación Peruana de Vóley. En particular, el vóley es un deporte muy querido en Perú y ha dado muchos logros al país. El público y los consumidores se identifican especialmente con el vóley femenino. Creemos que es más auténtico conectar con el mercado y los consumidores a través de deportes que representan a Perú. El vóley es un deporte de gran importancia y arraigo, con una rica historia. Además, la Federación Peruana de Vóley tiene un proyecto serio, como lo demuestra su reciente organización del Mundial Sub-17. La logística y la organización no pueden ser improvisadas, lo que refleja la seriedad y el compromiso de la federación con un proyecto a largo plazo. Estos son aspectos clave para nosotros al decidir participar en estos proyectos.

-¿Cuál es el objetivo principal de New Athletic con esta alianza? ¿Se trata de aumentar la exposición de la marca o de lograr rentabilidad a través de la venta de productos relacionados?

Apostamos por el vóley peruano más allá de buscar una rentabilidad inmediata. Creemos que hacer las cosas bien beneficia a todo el entorno: el negocio, el deporte y la sociedad en general. Nuestra motivación principal es tener una presencia significativa en el ámbito deportivo de Perú como una marca nacional comprometida con el deporte. Queremos apoyar no solo los deportes más populares, sino también aquellos en los que podamos hacer una diferencia y tener un impacto positivo. Esta es una parte esencial de nuestra estrategia.

-¿Desde cuándo se estableció este vínculo con la Federación Peruana de Vóley?

La alianza con la Federación Peruana de Vóley no es reciente; lo que ha cambiado es la repercusión actual. Esto refleja nuestra consistencia y compromiso a largo plazo con el proyecto y con la federación. New Athletic ha sido patrocinador de la Federación Peruana de Vóley desde 2022, y no nos hemos sumado a la ola de entusiasmo por el Mundial. Esperamos que nuestra asociación refleje la autenticidad de nuestra marca y nuestro verdadero apoyo al deporte nacional.

-Ya van tres años de trabajo, pero la repercusión es reciente. ¿Cómo se ha desarrollado este proceso?

Así es, igual que con la Federación, este trabajo no se realiza de un día para otro. Es un proceso que se proyecta, planifica y ajusta con el tiempo. Implica inversión y muchas acciones para ganar visibilidad. El Mundial en particular es una ventana importante, y por eso ahora vemos a la marca participando junto con la Federación. Sin embargo, hemos estado involucrados en acciones previas, como campeonatos amistosos, en los que también hemos apoyado a los equipos de la Federación. Nuestra presencia y compromiso con la marca han sido constantes a lo largo de estos años.

-¿Cómo se trabajó el concepto y diseño para la nueva camiseta de la selección de vóley para 2024?

El diseño se desarrolló en colaboración estrecha con la federación. El concepto detrás de la nueva camiseta está inspirado en los telares precolombinos de las culturas ancestrales de Perú, que representan un orgullo y una conexión profunda con nuestras raíces. Este diseño busca reflejar el orgullo de ser parte de la selección, el orgullo de ser peruano, y el orgullo de representar a nuestra marca nacional. La camiseta está pensada para expresar esa identidad y conexión con nuestra herencia cultural.

-¿Hay proyecciones de ventas para las camisetas?

Sí, tenemos proyecciones de ventas. Nuestra primera producción se vendió completamente, y hemos reaccionado rápidamente aumentando la producción. La camiseta está disponible en todos nuestros canales de venta, incluidas nuestras tiendas propias y el canal digital, y pronto también estará en tiendas departamentales. Contamos con una red de 45 puntos de venta y nuestra presencia en e-commerce y marketplaces asegura que las camisetas estén ampliamente disponibles.

-Es común ver a los aficionados de vóley peruano usando camisetas de la selección de fútbol. ¿Tienen mapeado este fenómeno?

Sí, lo tenemos mapeado. Llegar al público y a los hinchas requiere un esfuerzo significativo. Uno de los pilares para conectar con los aficionados es tener una sólida cadena de puntos de venta, ya sea física o digital. Sabemos que el fútbol es el deporte más popular y el que recibe más atención de los medios, por lo que es común que nuestros consumidores se identifiquen más con él. A lo largo de los años, pocas marcas han establecido alianzas con otras federaciones de manera que lleguen efectivamente a los hinchas. Muchas federaciones en Perú tienen su propia marca o producción, pero carecen del canal adecuado para comercializar sus productos. Nuestra estrategia busca llenar ese vacío y ofrecer una mayor visibilidad y acceso a los aficionados del vóley.

-¿Hay una demanda insatisfecha?

Sin duda, el vóley es el segundo deporte más seguido del Perú. Tiene una demanda, ciertamente, y lo que no conocemos todavía es el tamaño de esa demanda. Entonces, nos estamos dando, no con la sorpresa, porque sabemos que es una demanda grande, pero sí con el aprendizaje de ir conociendo qué tanta demanda tiene. Para nosotros es bien importante la información que recibimos, y con esa información poder tomar decisiones de negocio, en este caso, porque implica producción, implica, como te digo, espacios en las tiendas, implica campañas de marketing, de comunicación, para que pueda la gente conocer que existe esta alternativa, que existe la alternativa del voley, si es lo que están buscando directamente, y dónde encontrar estas camisetas.

-El hincha peruano tiende a ser muy resultadista, tanto en el fútbol como en el vóley. ¿Qué tan importante es para New Athletic que la selección, ya sea de mayores o sub-17, obtenga buenos resultados?

Es cierto que los resultados son importantes para los aficionados, pero no es nuestro principal motivador. Nos alegra ver a Perú ganar porque eso inspira al equipo y motiva a más jóvenes a practicar deportes, mostrando que Perú es una nación de ganadores. Aunque los buenos resultados pueden generar más interés y apoyo, nuestra relación con la Federación Peruana de Vóley es de largo plazo. No nos retiraremos por malos resultados; seguimos comprometidos incluso en momentos de menor exposición.

-¿Qué tan importante es para la marca estar presente en una Copa Mundial?

Participar en una Copa Mundial es una oportunidad valiosa que valoramos enormemente. Hemos identificado este evento como una excelente manera de demostrar lo que representa nuestra marca y nuestra asociación con la Federación Peruana de Vóley. Nuestro objetivo es que New Athletic sea reconocida como la marca peruana que apoya el deporte nacional, no solo en un deporte, sino a través de diversas federaciones y clubes. Además de ser patrocinadores de la federación, contamos con dos embajadoras en la Sub-17: la capitana Ariana Vásquez y Camila Monge.

-¿Cuál es la competencia directa de New Athletic a nivel nacional?

No considero que tengamos una competencia directa a nivel nacional. Sin embargo, competimos con marcas internacionales en varias categorías, especialmente en fútbol y otros deportes especializados. Mientras que algunas marcas internacionales tienen burocracia y pueden estar limitadas por distribuidores, nosotros somos más ágiles y flexibles, lo que nos permite responder mejor a las necesidades del mercado peruano.

¿En qué otros deportes piensan involucrarse?

Nuestra intención es asociarnos con federaciones para llegar al público a través de colaboraciones, no solo mediante productos. Tenemos una línea diversa que incluye skate, moda, running y fútbol, y estamos abiertos a desarrollar productos específicos para otros deportes como rugby, surf y básquetbol. Nuestra flexibilidad nos permite adaptarnos y colaborar con federaciones y aficionados en una variedad de disciplinas.