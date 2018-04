Ya tenemos el partido final en la Liga Nacional de Voley. Deportivo Jaamsa selló su la clasificación, luego de derrotar en sets corridos 3-0 a Alianza Lima en la segunda semifinal (ganó 3-2 en la primera). Mientras que la Universidad San Martín volvió a vencer a Regatas por 3-0 y será el rival en el encuentro que decidirá a las campeonas.

Jaamsa conquistó el triunfo ante Alianza Lima por 27-25, 25-18 y 25-23, teniendo contundencia en el ataque (45-26) gracias a 21 puntos anotados por su opuesta, la cubana Regla Gracia que terminó siendo la máxima anotadora del partido, seguida por la atacante punta Sulián Matienzo con 14 unidades. Mientras que Alianza nuevamente tuvo falencias en su ataque y solo destacó Daniela Uribe con 11 tantos.

"Estamos muy felices. Trabajamos todo el año para esto y hoy ha sido muy emocionante porque es la primera vez que Jaamsa llega a la final. Ayer Alianza nos sorprendió pero supimos reaccionar, hoy salimos con más convicción y logramos ganar el encuentro. Nos hemos fortalecido mucho como equipo", dijo Zira Manzo, armadora del Jaamsa.



REPITE FINALES

San Martín por su parte volvió a demostrar su contundencia con Ángela Leyva a la cabeza. Superó por 25-23, 25-23 y 25-16 a Regatas Lima para meterse en su séptima final seguida. Allison Mayfield y Ángela Leyva anotaron 17 y 11 puntos, respectivamente, para las santas. Por el lado de las chorrillanas, lideraron la puntuación individual Sareea Freeman y Jessenia Uceda con 14 y 10 puntos cada una.



"Buscaba una mejora mía en el club y creo que lo estoy logrando, estoy cumpliendo mis metas y lo que sigue es campeonar", aseguró Lucía Magallanes, armadora del cuadro santo.

El primer partido por la medalla de oro está programado para el próximo viernes 27 a las 8:30 p.m. La revancha será al día siguiente y en caso de ser necesario el partido extra. se jugará el domingo en el Manuel Bonilla de Miraflores. Las entradas para ambos partidos se venderán desde este lunes en Teleticket por un precio de 20 soles para el área general y 40 soles preferencial.



Alianza y Regatas por su parte buscarán el tercer lugar del torneo. Más que un premio consuelo será un premio al esfuerzo de estar entre los mejores.

PROGRAMACIÓN

Viernes 27:

7:00 p.m. - Tercer Lugar

Alianza Lima vs. Regatas Lima

8:30 p.m. - Final

Jaamsa vs. Univ. San Martín

Sábado 28:

4:00 p.m. - Tercer Lugar

Alianza Lima vs. Regatas Lima

6:00 p.m. - Final

Jaamsa vs. Univ. San Martín