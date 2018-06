Tras ganar el clasificatorio al Challenger Cup, la selección peruana de vóley viajó la madrugada de hoy a Cochabamba para disputar los Juegos Suramericanos en dicha localidad de Bolivia.



El equipo dirigido por Carlos Aparicio se medirá ante Colombia, Argentina y Bolivia en busca de la medalla de oro del certamen. El debut del elenco nacional es este lunes ante su similar de Colombia a quien viene de vencer en Lima por el clasificatorio al Challenger Cup.



"Luego de campeonar en el Clasificatorio, la valla comienza a subir y buscaremos repetir los buenos resultados en Odesur. Nuestro primer rival será Colombia, luego Bolivia y al tercer día contra Argentina; sabemos que ellos han ido con un grupo joven, quizás no con tanta experiencia pero sí con proyección y los estudiaremos en sus dos primeros partidos", explicó Carlos Aparicio.

Zoila La Rosa: “Somos un equipo con hambre de triunfo”



Del 04 al 07 de junio alentemos unidos a nuestra selección en los XI Juegos Suramericanos Cochabamba 2018



Transmisión por @MovistarDeporPe

Programación:

04/06 4:30 pm 🇵🇪 vs. Colombia #Cocha2018 #ArribaPerú 🏐🙌🏻 pic.twitter.com/cEFjHl5NwL — FPV.PE (@FPVPE) 1 de junio de 2018



El formato es de todos contra todos y los dos primeros de la clasificación se medirán por la medalla de oro en la gran final. El campeón defensor es la selección de Argentina que conquistó el primer lugar en los Juegos Odesur que se realizaron en la ciudad de Santiago de Chile en 2014.



El equipo nacional está integrado por las centrales Clarivett Yllescas, Yujhamy Mosquera, Diana de la Peña y Aixa Vigil. Las armadoras Zoila La Rosa y Shiamara Almeida. Como atacantes puntas, Karla Ortiz, Mabel Olemar y Brenda Lobatón. Opuestas con Daniela Uribe y Alexandra Machado y la líbero Esmeralda Sánchez.



PROGRAMACIÓN (hora peruana)

Lunes 4 de Junio

4:30 p.m. Perú vs. Colombia

7:00 p.m. Argentina vs. Bolivia



Martes 5 de Junio:

4:30 p.m. Colombia vs. Argentina

7:00 p.m. Bolivia vs. Perú



Miércoles 6 de Junio:

4:30 p.m. Argentina vs. Perú

7:00 p.m. Bolivia vs. Colombia