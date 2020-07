El éxito también depende del cristal con el que se mire. Con colores de clubes locales, Claudio Pizarro ha conquistado mucho de lo que se ha propuesto. Con los colores patrios, no llegó a tener los mismos resultados. Ha sido la eterna dicotomía en sus años de carrera.

Pero es Claudio Pizarro el mejor jugador peruano de la historia a nivel de clubes. Ricardo Figueroa lo intenta explicar a través de las estadísticas.

Sus números en la selección son de apenas 20 goles en 85 partidos, y el no haber clasificado al mundial lo condenó siempre. Fue parte de una Sub 15, una Sub 17, una Sub 23 y debutó con la mayor en 1999. Fue parte de cinco eliminatorias en las cuales solo hizo seis goles, aunque vale decir que en la de Sudáfrica 2010 fue separado por Chemo y para Rusia 2018 solo participó en la primera parte.

El caso Golf Los Inkas también lo condenó, pese a que él alegó inocencia todo el tiempo. Esto le valió perder su amistad con Chemo del Solar.

Este lunes finalizó la carrera profesional de Claudio Pizarro y ante ese debate, participa en la siguiente encuesta sobre el legado que deja el atacante nacional para el fútbol nacional.

