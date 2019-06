Warriors vs. Raptors: Kevin Durant confirmado para el Juego 5 en Toronto por las Finales de la NBA

El alero estrella de Golden State Warriors, Kevin Durant, estará en la pista del Scotiabank Arena para el quinto partido de la Final de la NBA este lunes en Toronto. Durant superó su lesión en la pantorrilla derecha y practicó este domingo con los campeones defensores.

Jay Williams, persona cercana a Kevin Durant y con quien cenó pocas horas antes de su programa Get Up de la cadena internacional ESPN, comentó que le "sorprendería no ver a Durant" en el Juego 5.



Si bien Kevin Durant no ha jugado el último mes, el alero de Golden State Warriors está habilitado para el Juego 5 en Toronto y será decisión exclusiva de su entrenador Steve Kerr incluirlo o no.

Kevin Durant estará en el Juego 5 de Warriors vs. Raptors. (Foto: AFP)

Steve Kerr fue quien informó que el equipo realizase su primer entrenamiento en el Scottiabank Arena de Toronto, donde los actuales bicampeones de la liga necesitan conseguir la victoria si quieren seguir en la competición al estar abajo 1-3 en la serie al mejor de siete.

Durant, el líder encestador en los playoffs hasta que se lesionó en el quinto partido de las semifinales de la Conferencia Oeste frente a los Rockets, ha sido el gran ausente del equipo que pudo superar la eliminatoria ante el quinteto tejano y luego la final frente a los Trail Blazers de Portland.

Pero ante los Raptors, la presencia de la gran estrella, el alero Kawhi Leonard, con el equipo canadiense, ha dejado al descubierto que los actuales bicampeones de la NBA necesitan a Durant para que pueda marcarle y también aporte más poder en el ataque de los Warriors.

"Lo positivo es que Kevin (Durant) pudo entrenar con el equipo", comentó Kerr. "Además hizo algún trabajo extra con los jugadores jóvenes y veremos como se desarrolla todo".

Kerr dijo que era optimista en cuanto a la evolución de la lesión de Durant, sufrió un tirón muscular en la pantorrilla de la pierna derecha, que al final ha sido mucho más seria de lo que en principio se pensó, aunque no sufrió ningún tipo de rotura estructural.