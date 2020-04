El gobierno de Reino Unido, en conjunto con la Premier League, están evaluando el recorte salarial a los futbolistas durante la crisis del coronavirus. Aún no existe ningún acuerdo, pero la presión mediática se está haciendo notar en los últimos días. Ante esta situación, Wayne Rooney ha levantado la voz de protesta a través de su columna en el Sunday Times.

El exjugador de Everton y Manchester United, que actualmente juega por el Derby County FC de la segunda división, descargó sus críticas contra el gobierno británico y la Premier League. Antes se había anunciado una posible reducción del 30% de los salarios a los futbolistas, a quienes Rooney considera que han sido los “objetivos fáciles”.

“Si el gobierno se me acercara para ayudar financieramente a las enfermeras o comprar ventiladores, estaría orgulloso de hacerlo, siempre y cuando supiera a dónde va el dinero”, expresó Rooney sobre su posible aporte personal.

“Estoy en un lugar donde podría renunciar a algo. No todos los futbolistas están en la misma posición. Sin embargo, de repente toda la profesión se ha puesto en el lugar con una demanda de recortes salariales del 30 por ciento, ¿por qué los futbolistas son de repente los chivos expiatorios?”, agregó.

Así, el excapitán de Inglaterra continuó criticando esta intención de recortar el sueldo de los jugadores. Rooney considera que la presión pública ejercida sobre los jugadores ha sido totalmente innecesaria, ya que ello ha puesto a los futbolistas en “una situación de no ganar”.

“Me pareció extraño porque cualquier otra decisión en este proceso se ha tomado a puerta cerrada, pero esto tuvo que anunciarse públicamente. ¿Por qué? Sentimos como si fuera para avergonzar a los jugadores, forzarlos y arrinconarlos para que paguen la factura por la pérdida de ingresos”, juzgó.

Por último, Rooney señaló a más actores que podrían intervenir en este complicado escenario, en el cual considera que no solo se debe apuntar a los futbolistas. “¿Por qué no recurrir a todos los ricos para que traten de ayudar si es posible en lugar de simplemente molestar a los futbolistas? Nadie parece hablar de los banqueros, los directores generales, los grandes millonarios. ¿Están de pie? ¿Se les pide que lo hagan? No lo sabemos”, dice.

Y agrega: "Todos los jugadores de la Premier League quieren participar, y lo harán, en hacer contribuciones financieras significativas en estos tiempos sin precedentes. La deducción salarial del 30% propuesta durante un período de 12 meses equivale a más de 568 millones de euros en reducciones salariales y una pérdida en las contribuciones fiscales de más de 227 millones al Gobierno. ¿Qué efecto tiene esta pérdida de ingresos para el Gobierno y el Sistema Nacional de Salud? ¿Se consideró esto en la propuesta de la Premier League y el Secretario de Salud, Matt Hancock, cuando pidió a los jugadores que redujeran su salario? Tomar una deducción salarial del 30% le costará al Tesoro sumas sustanciales. Esto sería perjudicial para nuestro NHS y otros servicios financiados por el Gobierno”, sentencia.

