Wos se siente más músico que freestyler. Aunque empezó por lo segundo, además de ser una de sus más grandes pasiones. Y “una pasión es una pasión”, citando al actor argentino Guillermo Francella en la película latinoamericana ganadora del Oscar “El Secreto de sus Ojos". Pero Wos es el personaje principal en esta mañana en Madrid. Previo a la Red Bull Batalla de los Gallos Final Internacional España 2019, el cantante de 21 años ha elegido con qué medios hablará, qué contará y cuáles pregunta responderá.

¿Cómo te sientes a pocos días de la Internacional?

“A pocos días trato de tomarlo con tranquilidad y esperando el sábado. Ya creo que no hay nada que demostrar y siempre uno quiere dar lo mejor”

¿Te pasa qué antes de los eventos sueles cargarte mucho?

“Antes de los eventos suelo cargarme mucho y quizá por eso quiero estar más distendido y tranquilo, y nada, qué suceda todo ahí y no antes”

Siento qué veo más a un músico que a un freestyler

"Ahora me siento más identificado con el costado musical y con salir a tocar. Es donde más está puesta mi cabeza en este momento. Sin embargo el freestyle es algo que es parte de mi vida. Nunca voy a dejar de ser freestyler. En mis conciertos y en mi música el freestyle aparece.

¿Hay alguien que te parece llamativo o interesante para los emparejamientos?

“Lo único que no me gustaría es cruzarme a Trueno en una etapa media inicial. Por ahí me gustaría que los dos estemos en una final. Sería increíble. Pero después de eso no hay nada que quiera o no quiera”

Por redes siempre han buscando confrontarte con Aczino, pero personalmente ¿tú tienes algún problema con él?

“Personalmente todo está bien con Aczino. Cada uno intenta hacer lo mejor posible. No creo que haya una mala intención de nadie. Todo queda en el escenario”

Te gustaría enfrentarte en primera ronda con Jaze

“No me gustaría enfrentarme a Jaze en una primera ronda. Me llevo muy bien con él. Igual, vamos a ver cómo va está la grilla. También hay muchos que tienen ganas de buscarme. Así qué vengan nomás”