El WWE Crown Jewel se llevará a cabo este viernes (10:00 a.m. EN VIVO ONLINE vía FOX Action) desde el Estadio de la Universidad Rey Saúd en Raid de Arabia Saudí.

Ya están confirmadas todas las peleas del evento, en donde sin duda la luchas más esperadas serán por los máximos títulos de RAW y SmackDown. Por la marca roja, Braun Strowman y Brock Lesnar disputarán el Campeonato Universal que dejó vacante Roman Reigns.

AJ Styles defenderá su título Mundial frente a Samoa Joe. En el último capítulo de Smackdown el samoano atacó al ‘Fenomenal’ y ahora estarán cara a cara en WWE Crown Jewel para ponerle punto final a su rivalidad.

WWE Crown Jewel 2018 EN VIVO ONLINE: horarios en el mundo

Perú - 10:00 a.m.

México - 9:00 a.m.

España - 16:00 p.m.

Colombia - 10:00 a.m.

Argentina - 12:00 a.m.

Chile - 12:00 a.m.

Ecuador - 10:00 a.m.

Estados Unidos (Miami y Nueva York) - 11:00 a.m.

Otra de las cosas que llamó la atención es la Copa del Mundo que se pondrá en juego en Crown Jewel. Los mejores luchadores de la WWE disputarán un mini torneo para llevarse el trofeo.

Esta es la primera vez que se disputará esta Copa del Mundo de la WWE. Los que lucharán por este trofeo serán Lashley, Seth Rollins, Dolph Ziggler, Kurt Angle, Randy Orton, Jeff Hardy, Rey Mysterio y The Miz.

En WWE Crown Jewel marcará el regreso a los cuadriláteros de ‘DX’. El popular grupo formado por Thiple H y HBK se medirán ante The Undertaker y Kane.