WWE Evolution EN VIVO ONLINE: HOY evento femenino de lucha libre | EN DIRECTO

WWE Evolution EN VIVO ONLINE EN DIRECTO sigue el WWE Evolution el primer evento femenino de la compañía norteameriacana de lucha libre en el Nassau Veterans Memorial Coliseum de Nueva York desde las 18:00 (hora peruana) y por transmisión de Fox Action y WWE Network.

Llegó el gran día que los aficionados de la lucha libre femenina de la WWE estaban esperando, el primer evento íntegramente compuesto por luchadoras que pondrá la cereza en el pastel a un sector de este show que ha crecido notablemente en los últimos años. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, triunfos, entrevistas y resultados del primer evento femenino de lucha libre, WWE Evolution.

El primer evento de lucha libre femenino en la industria, el WWE Evolution, se realizará la noche de este domingo en Nueva York donde siete seis títulos y una mega pelea estelar serán los ingredientes que le darán sabor a este evento.

País Hora España 23:00/00:00 horas Estados Unidos 18:00/19:00 horas ( EDT ) / 15:00/16:00 horas ( PDT ) México 17:00/18:00 horas Chile 19:00/20:00 horas Colombia 17:00/18:00 horas Argentina 19:00/20:00 horas Perú 17:00/18:00 horas Venezuela 18:00/19:00 horas Nicaragua 16:00/17:00 horas

Entres los títulos que se pondrán en disputa tenemos:

- Campeonato Femenino de RAW: Ronda Rousey vs Nikki Bella

- Campeonato Femenino de SmackDown: Becky Lynch vs Charlotte Flair

- Campeonato Femenino de NXT: Kairi Sane vs Shayna Baszler

- Final del Torneo Mae Young Classic: Toni Storm vs Io Shirai (individual) y Lita & Trish Stratus vs Alexa Bliss & Mickie James (parejas).

Pero a eso hay que agregarle el mega evento de la noche que tendrá a 20 divas luchando por la Batalla Real de Mujeres en el que participarán Tamina Snuka, Billie Kay, Peyton Royce, Ember Moon, Nia Jax, Dana Brooke, Asuka, Mandy Rose, Sonya Deville, Carmella, Lana, Naomi, Torrie Wilson, Michelle McCool, Alundra Blayze, Ivory, Molly Holly, Kelly Kelly, Maria Kanellis y Zelina Vega.

Sin duda el WWE Evolution será un evento único que se disfrutará en todas partes del mundo.