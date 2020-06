La WWE dio a conocer que investiga el caso del luchador Jordan Devlin, superestrella de NXT UK, quien afronta una grave acusación por abuso sexual.

El pronunciamiento de la compañía llegó se dio en respuesta a la denuncia de una mujer identificada como Hannah Francesca, que declaró haber sufrido agresiones del Campeón Crucero de NXT.

“Nos tomamos muy en serio cualquier acusación de esta naturaleza y estamos investigando el asunto”, indicó la WWE tras las revelaciones de la supuesta víctima. Ella utilizó su cuenta en Twitter para exhibir imágenes de contusiones que habrían sido causadas por Jordan Devlin.

“Esto da miedo. Estoy realmente asustada, Jordan Devlin me hizo esto y solo es el daño físico. No incluyo los moretones en el trasero y espalda porque no me gusta publicar esas partes de mi cuerpo en redes sociales”, señaló Hannah Francesca este jueves en una publicación.

“La mentalidad de club de chicos hace que sea aún más difícil hablar de estos temas. Una vez me acerqué a una promotora para contarle que sufrí abusos y me dijeron que sus talentos serían incapaces de hacer algo así. Sé que WWE tiene mucho poder y dinero, por eso tardé años en hablar. También me dijeron que me acercara a mi abusador para aclarar este mal entendido... Promotores, edúquense a sí mismos”, agregó.

La acusación llegó en medio de la campaña #SpeakingOut que toma fuerza en Twitter, referida a presuntos abusos de luchadores. Travis Banks, El Ligero, Scott Wainwright, Jimmy Havoc, Mary Scurll, Joey Ryan y Dave Crist, entre otros, han sido mencionados en denuncias públicas.