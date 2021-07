El American Airlines Center de Dallas (Texas) albergará una edición especial del WWE Monday Night Raw que estará marcada por la aparición de John Cena. Sigue todas las peleas e incidencias que se desarrollarán este lunes en el evento.

Las acciones del programa se iniciarán a las 7:00 de la noche (hora peruana) y serán transmitidas a través de la señal de Fox Sports.

A través de la cuenta oficial de WWE en Twitter, Cena apaeció en un video para anunciar su presencia en el conocido programa de la marca roja. El rapero aseguró que tiene mucho qué decir sobre su regreso a los rings.

Monday Night Raw | Horarios:

19:00 horas - Perú, Ecuador, Colombia, México

20:00 horas - Venezuela, Bolivia, Chile, Paraguay

21:00 horas - Argentina, Uruguay, Brasil

02:00 horas del martes - España, Alemania, Italia, Francia

“Muchos miembros del Universo WWE tienen muchas preguntas: ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Por qué?, entre otras… Bueno, ¡no los voy a hacer esperar por respuestas! ¡Estaré dándole inicio a Monday Night Raw para contarles mis motivos! Y no se lo van a querer perder...”, dijo Cena, quien regresó este domingo a la WWE en el evento Money in the Bank, después de la victoria de Roman Reigns sobre Edge con ayuda de Seth Rollins.

Cena volvió al ring después de más de 15 meses de su última aparición en WrestleMania 36, cuando enfrento a ‘The Fiend ‘Bray Wyatt, en un polémico combate.

