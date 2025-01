WWE Monday Night RAW en vivo, traerá consigo grandes peleas este lunes 6 de enero del 2025, como las de: Roman Reigns vs Solo Sikoa, CM Punk vs Seth Rollins, Liv Morgan vs Rhea Ripley por el Campeonato Mundial Femenil y Jey Uso vs Drew McIntyre. También es importante recalcar que la estrella John Cena inicia su Tour de Despedida. ¿A qué hora empieza? El evento de la World Wrestling Entertainment iniciará a partir de las 19:00 (hora peruana) y 18:00 (hora mexicana). ¿Dónde ver la WWE? Las peleas serán transmitido por la plataforma de streaming de Netflix por primera vez.

