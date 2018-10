Este lunes a las 7:00 p.m. se transmitirá un nuevo episodio de Monday Night Raw desde el Wellsfargo Center de Philadelphia. El show contará con la posible participación de The Undertaker y Kane.

The Brothers of Destruction tienen que responder al reto que hizo la semana pasada Triple H y Shawn Michaels. Es muy probable que The Undertaker y Kane aparezcan en este capítulo para confrontar a las otras dos leyendas.



Una de las grandes interrogantes de Raw la posible ruptura de The Shield. Al parecer Dean Ambrose decidirá dejar el grupo para buscar su propio futuro. El show pasado Dino mostró su fastidió porque siente que es el más débil de los tres.



La semana pasada en Monday Night Raw, Nikki y Brie Bella atacaron a Ronda Rousey después de una pelea donde las tres hicieron parejas. Este lunes, la ex estrella de la UFC buscará cobrarse la revancha.



Ya está confirmado que Ronda Rousey y Nikki Bella se enfrentarán en el evento Evolution que se llevará a cabo este 28 de octubre. Sin duda este feudo ha despertado un gran interés.