WWE Monday Night Raw EN VIVO ONLINE: este lunes 24 de diciembre, en la previa a Navidad, se emitirá el episodio 1.335 de la marca roja en el Little Caesars Arena de Detroit. El evento principal se dará entre Ronda Rousye vs. Natalya, con el Título Femenino de la marca roja en juego.

WWE RAW: Natalya ganó la ruleta rusa y enfrentará a Ronda Rousey por el Título Femenino | VIDEO

HORARIOS DE MONDAY NIGHT RAW EN EL MUNDO



7:00pm: México DF (México), Ciudad de Guatemala (Guatemala), Managua (Nicaragua), San José (Costa Rica), San Salvador (El Salvador), Tegucigalpa (Honduras)

8:00pm: Nueva York (Estados Unidos), Bogotá (Colombia), Lima (Perú), Panamá, Quito (Ecuador).

9.00pm: Caracas (Venezuela), La Paz (Bolivia), en Puerto Rico, República Dominicana

10:00pm: Asunción (Paraguay), Buenos Aires (Argentina), Brasilia (Brasil) Montevideo (Uruguay), Santiago (Chile)

01:00 (madrugada del 25 de diciembre): Islas Canarias (España)

02:00 (madrugada del 25 de diciembre): España

En el Raw de la semana pasada, Ronda Rousey salió al ring con un reto abierto por el Título Femenino. Stephanie McMahon indicó un combate con el formato de ruleta rusa. Natalya ganó y enfrentará a su amiga por la máxima distinción en la rama femenina de la marca roja.

Braun Strowman derrotó a Baron Corbin y enfrentará a Brock Lesnar por el Título Universal | Video: WWE

Por otro lado, tras perder ante Braun Strowman en TLC, Baron Corbin perdió todo el poder en Raw. Tras ello, solicitó seguir al mando de la marca roja, pero le dijeron que no. El ex GM le echó la culpa a Seth Rollins, quien tampoco la pasa bien. 'El arquitecto' perdió el Título Intercontinental ante Dean Ambrose y busca revancha. Este lunes tendrán la oportunidad de pelear entre ambos.



Finn Bálor, Dolph Ziggler y Drew McIntyre lucharán en una amenaza triple. Los tres han saboteado luchas de sus rivales de turno, por lo que significará el fin de la riña, o quizás una nueva lucha para Royal Rumble.



También habrá una pelea por los Títulos en Pareja de Raw. Los campeones, Bobby Roode y Chad Gable defenderán ante The Revival (Scott Dawson y Dash Wilder). Los campeones actuales se hicieron con los títulos al vencer a AoP en el episodio de Monday Night Raw emitido hace dos semanas.

Dean Ambrose venció a Seth Rollins y se convirtió en el nuevo campeón Intercontinental de la WWE | Foto: WWE

Por su parte, Elias se enfrentará a Bobby Lashley en un Miracle on 34th Street Fight. Durante las últimas semanas, ambos han luchado en diferentes combates, incluso se cruzaron en TLC.



Por último, Paul Heyman aparecerá para felicitar al público por Navidad y también hablará de la lucha entre Braun Strowman y su cliente, Brock Lesnar, en el PPV Royal Rumble.