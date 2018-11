WWE Monday Night EN VIVO ONLINE vía FOX Sports 2: noche después del 6-0 en Survivor Series | EN DIRECTO

Este lunes se llevará a cabo una nueva edición de WWE Monday Night Raw (7:00 p.m. EN VIVO ONLINE vía FOX Sports2), en Los Ángeles, California. Este episodio de la marca roja estará marcador por todo lo que dejó Survivor Series: el 6-0 a Smack Down, la riña entre Seth Rollins y Dean Ambrose, y Braun Strowman vs. Baron Corbin.

Survivor Series se llevó a cabo en Los Ángeles con la victoria aplastante de Monday Night Raw frente a Smack Down en todas las divisiones: en parejas, divas, 5 vs. 5 clásico, pelea entre campeones, etc.

Se espera que Baron Corbin sea anunciado como GM oficial y deje de ser interino por su buena gestión del roster en Survivor Series. Cabe destacar que este tendrá que ocultarse de Braun Strowman quien tiene pactada una lucha contra él, con estipulación libre.

Por otro lado, sabremos que sucederá con Ronda Rousey tras ser masacrada por Charlotte Flair. Pese a que ganó el combate, 'la mujer más mala del planeta' quedó maltrecho por el feroz ataque de la hija de Ric Flair.

Asimismo se podrán develar los planes de cara al evento TLC, que se celebrará el 16 de diciembre, cerrando el año en la empresa de lucha libre.