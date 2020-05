No podía quedar al margen. Vince McMahon, presidente ejecutivo de la WWE, tuvo una aparición especial en la lucha de escaleras de Money in the Bank 2020 este domingo, al verse interrumpido en la tranquilidad de su oficina por AJ Styles y Daniel Bryan.

Cuando Styles y Bryan se dieron cuenta de que habían entrado a la oficina del mandamás de la WWE, se quedaron perplejos y detuvieron la acción. Vince los quedaron mirando y a los segundos, visiblemente amargo, gritó: “¡Fuera!”.

Los dos luchadores antes de irse. Empezaron a arreglaron todo lo que habían desordenado: pusieron las sillas en su lugar y cerraron la puerta. Por su parte, Vince se echó alcohol a las manos y empezó a desinfectarse.

Estando fuera de la oficina, Styles le dijo a Bryan que se había comportado como un cobarde y empezaron a discutir, y luego volvieron a darse golpes.

El Money in the Bank 2020 se realizó en el edificio corporativo de la WWE, ubicado en Stamford, Connecticut, y el ganador de la lucha masculina de escaleras fue Otis.