Final de infarto en un nuevo episodio de WWE Monday Night Raw. Al inicio del programa, el Gerente General interino, Baron Corbin, anunció una lucha en parejas entre Roman Reings y Braun Strowman frente a Drew McIntyre junto a Dolph Ziggler. El desenlace fue inesperado: 'el gigante entre los hombres' traicionó al campeón del Título Universal y masacró a 'The Shield'.



La pelea tuvo a un Roman Reigns dentro del ring por mucho tiempo, siendo castigado frente a Drew McIntyre y Dolph Ziggler. Braun Strowman siempre pidió el relevo pero este no llegaba. Tras diez minutos, el Campeón Universal logró tocar el cuerpo de su compañero, pero este no ingresó al ring.

Acto seguido, Drew McIntyre y Dolph Ziggler masacraron a Roman Reigns, quedando eliminado, definiendo como ganador al 'superhombre' y al 'gigante entre los hombres'.

Ante la sorpresa del coliseo en Toronto, Braun Strowman lo tomó de la cabeza y le gritó: "i told you (te lo dije)" y empezó a golpearlo. Se formó una alianza entre los tres y terminaron con Reigns. Dean Ambrose salió al ring pero no pudo hacer mucho, la misma suerte corrió Seth Rollis.

Braun Strowman se apoyó en McIntyre y Ziggler para dominar a 'The Sield' | Fuente: Twitter WWE

Cabe resaltar que Braun Strowman canjeará su maletín del Money in the Bank para enfrentar a Roman Reigns en Hell in a Cell por el Título Universal. Asimismo, se anunció que el 06 de octubre, en Australia, el evento WWE Super Show-Down enfrentará a 'The Shield' frente al tridente que se formó en el episodio de Raw.