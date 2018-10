Roman Reigns anunció en el último episodio de WWE RAW que deberá dejar la empresa para tratarse sobre la leucemia que padece. Ante tal anuncio, los luchadores se mostraron conmocionados, incluso la afición comenzó a aplaudirlo. No obstante, esto no fue así en los últimos años, el ex The Shield fue resistido y abucheado por el mundo de la lucha libre. El Comercio repasa la historia reciente del ex campeón universal.

Hay que remontarse al 2015, al Royal Rumble. La batalla real es una de las más emblemáticas de la WWE. La vigesimoctava edición trajo un pésimo manejo creativo de la empresa. Por ese entonces, el universo de la lucha libre esperaba que el 'top face' Daniel Bryan ganase el combate.



Sin embargo, el ex gerente de Smackdown fue eliminado durante la primera mitad del combate, desatando la ira de los asistentes. Muchos abandonaron la arena. Esa ira se canalizó cuando un luchador como Roman Reigns, sin mucha trayectoria y con pocos movimientos, ganó el evento.



Todo empeoró cuando The Rock apareció sobre el final, para salvar a “su sangre”. La opinión pública lo lapidó afirmando que llegó a ese lugar solo por tener contactos vía el 'campeón del pueblo'.

Tras ello, el push que tuvo fue uno de los más impresionantes en la historia de la lucha libre. Se notaba forzaba, no se le notaba preparado para ser la cara de la WWE, pero los creativos insistían con presentarlo en los eventos principales.

Su fama se terminó de irse al hoyo cuando el Royal Rumble del 2017, Roman Reigns eliminó a The Undertaker, un verdadero icono de la lucha libre. El arena se llenó de abucheos hacia la empresa y hacia el luchador.

Preciso instante en el que Roman Reigns eliminó a The Undertaker en el Royal Rumble | Foto: WWE

Todo fue calmado cuando Randy Orton ganó el combate, pero eso terminó de deteriorar la relación entre el público y el luchador.