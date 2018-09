WWE Raw: The Shield venció a Baron Corbin y AOP en el evento estelar

El evento estelar de WWE Raw enfrentó a The Shield frente a Baron Corbin y AOP. Todo giró en torno a la duda sembrada por Braun Strowman, Drew McIntyre y Dolph Ziggler en Dean Ambrose sobre su pertenencia y relevancia en 'el escudo'. Tras el final de la lucha, el 'lunático' dudó, pero terminó regresando al ring para abrazar a sus compañeros.

La lucha se dio por orden de la cumpleañera Stephanie McMahon, quien le indicó a Baron Corbin que busque dos compañeros para enfrentar a The Shield.

El gerente interino de Raw seleccionó a AOP, un duo muy potente con dos luchadores grandes, fuertes pero poco técnicos. Esa tenía que ser la estrategia para The Shield.

El combate fue promedio, sin muchos momentos para el recuerdo debido a la falta de repertorio de la pareja elegida por Baron Corbin.

Todo se decidió cuando The Shield logró controlar a AOP y se quedaron con Baron Corbin. Tras muchas acciones coordinadas, el combate terminó con Seth Rollins y Roman Reigns festejando dentro del ring.

Sin embargo, Deam Ambrose quedó en la falda del cuadrilátero. En el medio entre The Shield y Braun Strowman, Dolph Ziggler y Drew McIntyre.

No obstante, Dean Ambrose se concentró y rechazó la oferta realizada por Brau Strowman. El ex campeón volvió al ring y se unió a sus compañeros, uniendo los puños en señal de unidad de The Shield.