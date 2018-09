Shawn Michales había sido anunciado para el show de esta noche en WWE Raw. ¿El motivo? Hablar sobre el mega evento de WWE Super Show Down, en Australia, entre The Undertaker y Triple H. HBK estaba hablando y de pronto sonaron las campanas del 'hombre muerto'. Este le recordó que fue él quien lo retiró y prometió hacerle lo mismo a su ex compañero de DX.

El 'chico rompe corazones' apareció en RAW tras mucho tiempo, debido a que el público demandaba su opinión sobre el duelo entre The Undertaker y Triple H.

Como se conoce, Shawn Michales perdió dos veces ante The Undertaker en Wrestlemania 25 y 26 y lo retiró. Lo mismo ha sucedido con Triple H, por eso se especula que HBK esté involucrado en dicha pelea.

WWE Raw: The Undertaker apareció y encaró a Shawn Michaels. (Video: WWE/Foto: WWE)

HBK se confesó con The Undertaker y le dijo: "cada vez que vuelo a la WWE, la gente me pide una lucha más, pero no vuelvo por respeto al público, a la directiva y a ti. Respeto mi retiro porque soy un hombre de palabra". 'El enterrador' no vaciló y respondió: "Lo que tienes es miedo"

Tras ello, The Undertaker le hizo una promesa: "yo te quité lo que más querías, tu carrera. Te dejé en el suelo, haré lo mismo con tu gran amigo Triple H". Cerrando así el segmento entre ambos.