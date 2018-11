WWE RAW EN VIVO: Dean Ambrose quemó su chaleco y selló el final del grupo The Shield | VIDEO

The Shield sufrió un golpe muy duro cuando Roman Reigns anunció su salida de la WWE para tratar la leucemia que padece. Ante ello, el 'escudo' quedó relegado a dos. En esa misma noche, Dean Ambrose y Seth Rollins ganaron los títulos en pareja. Sin embargo, eso sería el inicio del fin.

Tras conquistar los campeonatos en pareja, Dean Ambrose traicionó a Seth Rollins. Lo masacró ante la sorpresa de todo la arena debido a lo que había sucedido con Roman Reigns.

Tras ello, en el siguiente Raw, sucedió lo mismo. Deam Ambrose atacó a Seth Rollins, dejándolo maltrecho. En el siguiente episodio, el 'arquitecto' exigió explicaciones, pero no consiguió nada.

En el último Raw, cuando Seth Rollins se iba a pronunciar, apareció Ambrose en la pantalla y dijo lo siguiente:



"Te voy a explicar lo siguiente, yo pensé que The Shield me hacía mucho más fuerte. Sin embargo, no fue así y esto se acabó. Estoy harto de estar bajo la sombra, de que la gente me diga que tengo que hacer. Esto se acabó".

Acto seguido, Dean Ambrose agarró su chaleco y lo roció con gasolina. Luego de decir todo, lanzó su indumentaria a un barril lleno de fuego para finiquitar esa etapa en su carrera.