El 11 de junio se llevará a cabo el Monday Night Raw (7:00 p.m. EN VIVO ONLINE vía Fox Sports) en el Verizon Arena de North Little Rock por la WWE. Tanto los hombres y mujeres que participarán en el Money in The Bank, serán parte del evento.

Todos los luchadores tienen planeado llegar de la mejor manera, por ello Braun Strowman, Bobby Roode, Finn Bálor y Kevin Owens se verán las caras en una batalla a cuatro bandas. Strowman es quien salió victorioso en más oportunidades durante las últimas semanas.

Por el lado femenino, sucederá algo muy parecido, cuando Sasha Banks, Natalya, Ember Moon y Alexa Bliss se midan en un encuentro a cuatro bandas.

Cabe señalar que la participación de Natalya en el Monday Night Raw aún no es confirmada, pues sufrió una lesión la semana anterior en su lucha contra Nia Jax.