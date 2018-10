WWE RAW EN VIVO vía FOX Sports 2: The Undertaker y Kane volverán en busca de revancha

Este lunes se emitirá el episodio 1324 de Monday Night Raw (8:00 p.m. EN VIVO vía FOX Sports 2) desde el Allstate Arena de Chicago, Illinois. Tras un espectacular WWE Super Show Down, se iniciarán nuevas rivalidades de cara al próximo evento: Crown Jewel. WWE mantiene como foto de portada a The Undertaker y Kane, haciendo indicar que verán acción.



Tras la épica batalla de WWE Super Show Down, Triple H finiquitó la riña tras vencer a The Undertaker. Sin embargo, tras el final del combate, los hermanos de la destrucción los masacraron. Todo hace indicar que mañana tendremos más información cuando el 'hombre muerto' aparezca en Raw.

En la división femenina, Ronda Rousey acabó con The Riott Squad en Super Show-Down haciendo rendir a la vez a Liv Morgan y Sarah Logan. No obstante, antes de culminar en show en Australia, se anunció que la ex UFC defenderá el campeonato de mujeres de Raw en el evento Evolution. Aun no se sabe quien será su rival.

El campeón WWE Universal, Roman Reigns y The Shield vencieron a he Dogs of War en Super Show-Down. Sin embargo, esta riña aun no termina debido al título que posee el miembro del 'escudo'. En Crown Jewel, este enfrentará a Braun Strowman y Brock Lesnar en una triple amenaza.

Por último, Bobby Lashley estará con su mejor aliado, el ágil y veloz Lio Rush. Se espera que exista otro ataque de Elias y Kevin Owens.