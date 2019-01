WWE Royal Rumble 2019: Seth Rollins y Becky Lynch deberán elegir entre estos luchadores para WrestleMania

La WWE presentó su primer evento de 'pague por ver' del año, el tradicional Royal Rumble. Al combate de 30 hombres, desde el año pasado, se añadió uno de 30 mujeres, teniendo dos 'batallas reales' que le aseguran un boleto a WrestleMania a los ganadores.

Seth Rollins y Becky Lynch fueron los grandes vencedores del evento, tras ganar sus respectivos combates. En el caso del 'arquitecto', eliminó a Braun Strowman sobre el final de la lucha; por su parte, 'the man', ingresó en reemplazo de la lesionada Lana y eliminó a Charlotte Flair.

WWE Royal Rumble: Becky Lynch ganó la batalla real femenina y luchará por el título femenino en WrestleMania



WWE Royal Rumble 2019: Seth Rollins ganó la batalla real y será el evento estelar en el WrestleMania | VIDEO



Royal Rumble 2019: vuelve a vivir todas las incidencias del megaevento PPV | FOTOS Y VIDEOS



Becky Lynch deberá escoger a su rival para WrestleMania

Becky Lynch perdió frente a Asuka en el inicio de Royal Rumble por el Título Femenino de SmackDown Live. La vigente campeona le aplicó una genial llave de sumisión para conseguir la cuenta de 3 y obtener la victoria.

WWE Royal Rumble 2019: Asuka retuvo el título femenino con espectacular llave de sumisión | Video: Captura

Luego de otros combates, se realizó la batalla real de la división femenina. En el número 28, Lana apareció sobre la tarima, mostrando estar lesionada del pie, tras lo ocurrido en el Kick Off en la pelea Rusev vs. Nakamura. No pudo llegar al ring, cuando apareció la 29, Nia Jax, se encargó de lastimarla y dejarla maltrecha.

Tras ello, la número 30 fue Carmella. Unos minutos después, apareció Becky Lynch, demandando ingresar en lugar de Lana. Los directivos le concedieron la petición y 'the man' no defraudó: eliminó a Charlotte Flair para ganar el combate.

WWE Royal Rumble: Becky Lynch ganó la batalla real femenina y luchará por el título femenino en WrestleMania. | Video: Captura

La luchadora se ganó un boleto para estar en el evento estelar de WrestleMania en la división femenina. Becky Lynch deberá escoger entre Asuka, campeona de SmackDown Live, o Ronda Rousey, vigente campeona de Raw. Se espera que pueda decidir en la próxima edición de la marca azul.

Seth Rollins y la posibilidad de otro momento estelar en WrestleMania

Seth Rollins ingresó como número 10 a la batalla real de hombres, eliminó a Elias, Bobby Lashley, Braun Strowman durante los 43 minutos que estuvo sobre el ring y se ganó la oportunidad de obtener el título máximo en WrestleMania.

WWE Royal Rumble 2019: Seth Rollins ganó la batalla real y será el evento estelar en WrestleMania | Video: Captura

'El arquitecto' deberá elegir entre enfrentar a Daniel Bryan, Campeón Pesado de la WWE, o a Brock Lesnar, Campeón Universal de la empresa. Este lunes, en Raw, se espera que pueda elegir a su rival para el main event de Wrestlemania. Será la segunda ocasión que pueda aparecer en el evento estelar.

En WrestleMania 31, en 2015, Seth Rollins canjeó su maletín de Money in the Bank en la pelea por el Título de la WWE entre Brock Lesnar y Roman Reigns. 'El arquitecto' ingresó a mitad de la lucha y consiguió la cuenta de tres para dejar en shock al público presente en la arena.