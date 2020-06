La noche llegó a su fin en el Friday Night SmackDown de la WWE con el espectacular regreso de Bray Wyatt. El gladiador se presentó en el Performance Center de Orlando, Florida, para el show de la marca azul, donde no dudó en amenazar a Braun Strowman.

Tras más de un mes ausente, desde que perdió contra Braun Strowman en el Money in the Bank 2020, Bray Wyatt reapareció en SmackDown con el principal objetivo de cargar contra el actual campeón universal, a quien jura “destruir”.

“Así es, perdí contra Braun Strowman y en la derrota me dí cuenta que me acerqué de la manera equivocada, él es alguien a quien he conocido desde hace mucho tiempo”, expresó el exlíder de la Familia Wyatt.

Braun Strowman señaló que la historia entre ambos ya había llegado a su fin.“Bray, antes de que comiences, tú tuviste tu oportunidad y fracasaste, ya no hay más juegos, está historia entre tu y yo se acabó”, dijo el Campeón Universal de WWE.

Sin embargo, el luchador que le da vida a ‘The Fiend’ aclaró que su rivalidad recién había comenzado y que la única forma de acabar con él es retrocediendo el tiempo, por lo que al inicio mostró una serie de imágenes del pasado de Strowman, cuando fueron aliados en la Familia Wyatt. “Yo te creé y es mi responsabilidad destruirte”, sentenció.

