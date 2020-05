El Performance Center de Orlando, Florida, albergará una nueva edición del Friday Night SmackDown. Sigue todas las peleas e incidencias que se desarrollarán este viernes en el evento de la WWE.

Las acciones del programa se iniciarán a las 7:00 de la noche (hora peruana) y serán transmitidas a través de la señal de Fox Sports 3.

Friday Night SmackDown | Horarios:

18:00 horas - México

19:00 horas - Perú, Ecuador, Colombia, Estados Unidos (New York, Washington, Florida)

20:00 horas - Venezuela, Bolivia

21:00 horas - Argentina, Uruguay, Paraguay, Brasil, Chile

00:00 horas del sábado - Reino Unido

01:00 horas del sábado - España, Alemania, Italia, Francia

La próxima entrega del show de la ‘marca azul’ incluirá aparición de Otis, quien será el invitado en una nueva edición de The Miz TV tras consagrarse ganador en Money in the Bank. Luego de brillar en el último evento PPV de la compañía, aclarará si buscará los títulos de pareja junto a su compañero Tucker, algo que prometió si ganabab el Ladder Match.

En el programa también habrá actividad para Charlotte Flair, campeona femenina de NXT, que definirá con quien profundizará una rivalidad en sus próximas participaciones.

Por otro lado, se iniciará la competencia por el título Intercontinental que la WWE retiró a Sami Zayn. No son pocos los interesados en conseguir el cinturón.

El Comercio resuelve dudas sobre el coronavirus:

¿Qué es un coronavirus?

Los coronavirus son una amplia familia de virus que pueden llegar a causar infecciones que van desde el resfriado común hasta enfermedades más graves, que se pueden contagiar de animales a personas (transmisión zoonótica). De acuerdo con estudios, el SRAS-CoV se transmitió de la civeta al ser humano, mientras que el MERS-CoV pasó del dromedario a la gente. El último caso de coronavirus que se conoce es el covid-19.

En resumen, un nuevo coronavirus es una nueva cepa de coronavirus que no se había encontrado antes en el ser humano y debe su nombre al aspecto que presenta, ya que es muy parecido a una corona o un halo.

¿Qué es el covid-19?

La covid-19 es la enfermedad infecciosa que fue descubierta en Wuhan (China) en diciembre de 2019, a raíz del brote del virus que empezó a acabar con la vida de gran cantidad de personas.

El Comité Internacional de Taxonomía de Virus designó el nombre de este nuevo coronavirus como SARS-CoV-2.

Más en DT: