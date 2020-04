El Performance Center de Orlando, Florida, albergará una nueva edición del Friday Night SmackDown. Sigue todas las peleas e incidencias que se desarrollarán este viernes en el evento.

Las acciones del programa se iniciarán a las 7:00 de la noche (hora peruana) y serán transmitidas a través de la señal de Fox Sports 3.

Friday Night SmackDown Chicago | Horarios:

18:00 horas - México

19:00 horas - Perú, Ecuador, Colombia, Estados Unidos (New York, Washington, Florida)

20:00 horas - Venezuela, Bolivia

21:00 horas - Argentina, Uruguay, Paraguay, Brasil, Chile

00:00 horas del sábado - Reino Unido

01:00 horas del sábado - España, Alemania, Italia, Francia

En la jornada se podrá conocer la reacción de John Cena, dieciséis veces campeón mundial, al desafío que le planteó Bray Wyatt, una contienda en el Firefly Fun House en WrestleMania.

Además ha sido anunciada la aparición de Roman Reings, cuyo último careo con Bill Goldberg sería revelado, a pesar que The Big Dog canceló su participación en el evento estelar de la compañía, la edición 36 de la ‘Vitrina de los Inmortales’, que está programada para el 4 y 5 de abril, por primera vez en fecha doble.

WrestleMania 36 se llevará a cabo el sábado 04 y domingo 05 de abril | Foto: WWE

Reigns habría decidido cuidarse por el riesgo que representa la pandemia de covid-19 para él y no presentarse en las grabaciones de WrestleMania 36, donde debía enfrentar a Goldberg para intentar recuperar el Campeonato Universal de la WWE, que dejó vacante cuando le diagnosticaron Leucemia.

Goldberg encara la primera defensa de su título, luego de conquistarlo ante el ‘demonio’ Bray Wyatt, en medio del suspenso provocado por The Big Dog.

La próxima entrega del show de la ‘marca azul’ también incluye una nueva edición de ‘Miz Tv’ con The Miz, John Morrison, The New Day y The Usos, los equipos que se enfrentarán en WrestleMania 36 en un combate de escaleras (Triple Ladder Ladder Match) por el título de parejas de SmackDown.

