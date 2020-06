La tensa historia entre Jeff Hardy y Sheamus no ha llegado a su fin. En esta oportunidad, Hardy apareció en un segmento del Friday Night SmackDown, que se celebra en el Performance Center de Orlando, el cual aprovechó para cargar contra Sheamus.

Esta noche, Jeff Hardy conversó con Renee Young en el backstage sobre sus complicadas luchas en el pasado con la adicción. Además, en parte de la entrevista, el conocido como ‘Enigma Carismático’ explicó con sus propias palabras a qué se debe la molestia de Sheamus contra él.

Necesito tener la mente clara para retroceder un paso y mirar la situación como realmente es. Y la verdad es que sí soy un adicto. He estado en esa posición desde los ocho años, la verdad es que soy un alcohólico”, señaló Jeff Hardy.

Siguiendo esa línea, Hardy no dudó en cargar contra el irlandés, quien constantemente le critica por su pasado para alimentar la rivalidad entre ambos. “Sheamus no tiene un problema conmigo, tiene un problema consigo mismo. Es un bravucón, miserable e inseguro que confunde mi honestidad y vulnerabilidad como debilidad”, dijo.

“Yo he sobrepasado obstáculos más grandes en mi vida y Sheamus simplemente está atravesando mi camino enfermizamente, mi vía hacia la redención. Renee, yo soy un ser humano especial y no he terminado (...) Sheamus es un recordatorio constante de lo que no me gusta de mí”, agregó Hardy.

Minutos después de las declaraciones de Hardy, Sheamus apareció en escena indicando que presentará un brindis por Hardy, aunque muy probablemente sea solo para molestarle y continuar peleándose como lo han hecho en los últimos meses.

Así fueron los últimos minutos del enfrentamiento. (Video: FOX Sports/ Foto: WWE)