WWE SmackDown Live EN VIVO ONLINE vía FOX Sports 2: evento de la marca azul desde Texas rumbo a TLC

WWE SmackDown Live EN VIVO ONLINE | EN DIRECTO sigue el evento de este martes 4 de diciembre en el Frank Erwin Center de Texas desde las 20:00 horas (hora local, 8:00 pm. hora peruana) y por transmisión de Fox Sports.

Un nuevo capítulo de SmnackDown se prepara con muchas sorpresas rumbo a lo que será el evento TLC (tables, ladders and chairs) donde los protagonistas de la noche serán AJ STyler y Daniel Bryan. Ellos lucharán por el título de la WWE, como se anunció hace unas semanas.

La lucha que también promete es la del campeonato femenino de la WWE donde Becky Lynch se ha enfrascado en un enfrentamiento contra Charlotte Flair y teniendo a Asuka como principal amenaza en la lucha por el preciado cinturón.

Los que han confirmado su pelea para el TLC del próximo 16 de diciembre son los equipos en parejas. The Usos se unión a The Bar para enfrentar juntos a The New Day. SmackDown nos traerá un adelanto de lo que será uno de los acontecimientos principales de la noche.

No puedes perderte este nuevo capítulo de SmackDown Live que se transmitirá por Fox Sports este martes desde las 8 de la noche.