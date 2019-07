WWE Smackville: cómo ver, horarios y cartelera del show que se realizará en WWE Network

Smackville se desarrollará en la noche de esta sábado 27 de julio por la WWE y tendrá cabida en el Bidgestone Arena de Nashville. Aquí te dejamos las cartelera, los horarios y cómo ver el evento que capta la atención de una gran cantidad de fanáticos.

¿Cómo ver WWE Smackville?

El WWE Smackville será transmitido a partir de la plataforma de WWE Network, el cual tendrá como máxima atracción el Dolph Ziggler vs. Samoa Joe vs. Kofi Kingston.

Cartelera WWE Smackville:

Triple Amenaza por el Campeonato de WWE

Dolph Ziggler vs. Samoa Joe vs. Kofi Kingston (c)



Campeonato Intercontiental

Finn Balor vs. Shinsuke Nakamura (c)



Triple amenaza por el Campeonato de mujeres de SmackDown

Charlotte Flair vs. Alexa Bliss c/ Nikki Cross vs. Bayley (c)



Campeonatos por parejas de SmackDown

Big E y Xavier Woods (c) vs. 2 oponentes por confirmar

Horarios WWE SMACKVILLE (Show Principal):

. 4:00pm: Ciudad de Guatemala (Guatemala), Managua (Nicaragua), San José (Costa Rica), San Salvador (El Salvador), Tegucigalpa (Honduras)

. 5:00pm: México DF (México), Bogotá (Colombia), Lima (Perú), Panamá, Quito (Ecuador)

. 6.00pm: Nueva York (Estados Unidos), Asunción (Paraguay), Caracas (Venezuela), La Paz (Bolivia), en Puerto Rico, República Dominicana, Santiago (Chile)

. 7:00pm: Buenos Aires (Argentina), Montevideo (Uruguay)

. 23:00: Islas Canarias (España)

. 00:00 (madrugada del 28 de julio): España