WWE SummerSlam 2018 (EN VIVO ONLINE por FOX Premium), el máximo evento del verano en Estados Unidos, se lleva a cabo HOY desde las 6:00 pm. La WWE tiene un show histórico con grandes peleas en el Barclays Center de Brooklyn en Nueva York. Sigue aquí las peleas MINUTO A MINUTO.

En tanto, en otro de los combates esperados de la velada en Nueva York, The Miz se impuso a Daniel Bryan, luego de atacar a este último con una manopla que le dio Maryse.

Bryan quedó noqueado y la cuenta llegó a tres.

AJ Styles quedó eliminado en una espectacular lucha titular por el campeonato de la WWE en WWE SummerSlam 2018 ante Samoa Joe. La rivalidad estaba motivada por las afrentas del samoano a la familia del campeón. En medio de la lucha, Joe tomó el micrófono e insultó a la esposa e hija de Styles, quien arremetió contra él y, tras destrozar parte del ringside, lo destruyó a silletazos.

Una lucha de triple amenaza por el título femenino de WWE RAW en WWE SummerSlam 2018 acabó con un impresionante triunfo de Charlotte Flair sobre Carmella, la hasta entonces campeona, y Becky Lynch. Durante la celebración, la pelirroja atacó a la nueva campeona.

Lo que parecía una prometedora lucha entre Brau Strowman y Kevin Owens en WWE SummerSlam 2018 acabó de una forma poco afortunada para el canadiense. Y es que pese a la estipulación de que si K.O. ganaba la lucha se haría del maletín de "Money in the Bank" que era propiedad de Strowman, no hubo manera de lograrlo. El "Monstruo entre hombres" dio rápida cuenta de su rival con un brutal castigo.

La lucha titular por el campeonato en parejas de SmackDown! entre los vigentes campeones de "The New Day" y "The Bludgeon Brothers" en WWE SummerSlam 2018 acabó con la victoria de los primeros. Esto debido a una descalificación, pues Rowan ingresó con un mazo y acabó con sus rivales.

WWE SummerSlam 2018 abrió con una brutal pelea entre Seth Rollins y Dolph Ziggler. Acompañados de Dean Ambrose y Drew McIntyre, respectivamente, brindaron una lucha más que impactante por el título Intercontinental que estaba en poder de Ziggler. Rollis venció tras una súper patada y se hizo con el título.

En la primera pelea del Kickoff de WWE SummerSlam 2018, Rusev y Lana fueron derrotados en una lucha en parejas mixta. Sus verdugos fueron Andrade "Cien" Almas y Zelina Vega. Por otro lado, Cédric Alexander retuvo su título de peso crucero ante Drew Gulak.

LA PREVIA:

SummerSlam 2018 cerró su Kickoff con una lucha por el título en parejas de WWE RAW en la The B-Team (Bo Dallas y Curtis Axel) retuvieron sus cinturones enfrentando a The Revival (Dash Wilder y Scott Dawson).



SummerSlam es el segundo evento más importante luego de WrestleMania. Es por eso que tendrá una duración de más de cinco hora con grandes luchas desde el kick off. Ya están las peleas confirmadas solo hace falta esperar las sorpresas que tendrá este show.

En total serán 13 luchas que prometen regalar a los seguidores de la WWE un gran espectáculo. Sin duda una de las más esperadas es el encuentro entre Brock Lesnar y Roman Reigns por el Campeonato Universal.

También se pondrá en disputa el Campeonato Mundial de la WWE. AJ Styles defiende su título ante Samoa Joe. Este duelo en los últimos días ha despertado el interés de los fanáticos. El samoano buscará quitarle el trono al ‘Fenomenal’. El pronóstico es reservado.

La rama femenina también tiene jugará un rol importante en SummerSlam porque habrán peleas muy destacadas. La histórica ex luchadora de la UFC, Ronda Rousey podría ganar su primer título en la WWE. Para eso tendrá que ganarle a Alexa Bliss.

SummerSlam 2018 promete grandes luchas y miles de sorpresas. Todos los títulos de la WWE estarán en juego y también habrá peleas individuales que buscarán robarse el show.