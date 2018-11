El evento WWE Crown Jewel tendrá una pelea imperdible, que se llevará a cabo este viernes en el Estadio de la Universidad Rey Saúd en Raid. Braun Strowman y Brock Lesnar disputarán el campeonato Universal, que dejó libre Roman Reigns.

En primera instancia, Roman Reigns iba a participar de esta pelea; sin embargo, tuvo que renunciar al título Universal de la WWE para superar una enfermedad. Es por eso que el cinturón quedó vacante.

Tras este anuncio, Braun Strowman y Brock Lesnar fueron los candidatos a luchar por el título Universal. Esta pelea era pedida por los fanáticos de la WWE y ahora podrán disfrutar en este evento.

WWE Crown Jewel 2018 EN VIVO ONLINE: horarios en el mundo

Perú - 10:00 a.m.

México - 9:00 a.m.

España - 16:00 p.m.

Colombia - 10:00 a.m.

Argentina - 12:00 a.m.

Chile - 12:00 a.m.

Ecuador - 10:00 a.m.

Estados Unidos (Miami y Nueva York) - 11:00 a.m.

En el último capítulo de RAW, Braun Strowman le dio una paliza a Baron Corbin en frente de Brock Lesnar para demostrarle a la ‘Bestia’ lo que iba a hacer en el cuadrilátero. Pero la estrella de la UFC no dudo en aplicarle un F5 a Strowman.