El episodio 1324 de Monday Night Raw, en el Allstate Arena de Chicago, Illinois, comenzó con un anuncio impactante en la WWE. Triple H y Shawn Michaels volverán a ser DX para enfrentar a The Undertaker y Kane en el evento Crown Jewel.

El episodio de la marca roja comenzó con Triple H y Shawn Michaels en el ring de la WWE. Ambos dieron sus puntos de vista sobre la pelea que ganó 'el juego' en WWE Super Show Down frente a The Undertaker.

Ambos presentaron un resumen de lo ocurrido en Australia. Ahí se evidencia que tras la victoria de Triple H, The Undertaker y Kane los doblegaron con un ataque cobarde.

Inmediatamente exigieron respeto. Ambos recitaron discursos sobre lo que había sucedido y como se sentían al respecto. Ello conllevó a que Triple H haga un anuncio.

"Voy a pronunciar palabras que nunca pensé volver a hacer. Shawn, ¿are you ready? (estás listo). Y no solo a él, WWE, ¿están listos?". En un evidente anuncio. DX está de vuelta. Tras ello mostraron los nuevos polos de la agrupación.

Ambos enfrentarán a Kane y The Undertaker en Crown Jewel, evento que se llevará a cabo el 2 de noviembre en el King Saud University Stadium de Riyad, Arabia Saudí.