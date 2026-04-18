Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Mira dónde podrás ver, WrestleMania 42, donde la pelea estelar es la de Cody Rhodes vs. Randy Orton desde el Allegiant Stadium de Las Vegas.
Mira dónde podrás ver, WrestleMania 42, donde la pelea estelar es la de Cody Rhodes vs. Randy Orton desde el Allegiant Stadium de Las Vegas.
Por Redacción EC

¿Dónde ver EN VIVO? El evento más importante de la ya está aquí. Y en diferente países de Lationamérica se podrá ver EN DIRECTO él evento desde Las Vegas. A continuación, te mostraremos qué señal pasará todo el evento y pelea de Cody Rhodes vs. Randy Orton.

​WrestleMania 42, el evento más grande de la WWE en 2025, se celebrará en dos noches: el sábado 18 y domingo 19 de abril en el Allegiant Stadium de Las Vegas, Nevada.

¿A qué hora empieza WrestleMania 42 HOY?

WrestleMania 42 está programado para iniciar a las 5 de la tarde en horario peruano tanto el sábado 19 y domingo 20 de abril en Las Vegas. Aquí te mostramos los horarios de otros países para que lo veas puntualmente:

  • En México: 4:00 p.m.
  • En Ecuador: 5:00 p.m.
  • En Colombia: 5:00 p.m.
  • En Bolivia: 6:00 p.m.
  • En Venezuela: 6:00 p.m.
  • En Estados Unidos: 6:00 p.m.
  • En Chile: 7:00 p.m.
  • En Argentina: 7:00 p.m.
  • En Paraguay: 7:00 p.m.
  • En Uruguay: 7:00 p.m.
  • En Brasil: 7:00 p.m.
  • En España: 11:00 p.m.

¿Dónde ver WrestleMania 42 EN VIVO GRATIS?

En Perú y en toda Latinoamérica, podrás ver WrestleMania 42 en vivo a través de Netflix, gracias al nuevo acuerdo global entre WWE y la plataforma de streaming.

Para que puedas ver Netflix en Latinoamérica tendrás que contar con un registro previo o abrir una nueva cuenta de la siguiente manera:

  • Accede al sitio de registro: Visita desde tu navegador web o móvil.
  • Elige un plan: Netflix ofrece varios planes con diferentes características y precios. Selecciona el que mejor se adapte a tus necesidades.
  • Crea tu cuenta: Introduce tu dirección de correo electrónico y crea una contraseña segura.
  • Agrega un método de pago: Proporciona una forma de pago válida, como tarjeta de crédito, débito o PayPal. También puedes utilizar tarjetas regalo de Netflix.

Cartelera de WrestleMania 42

  • Undisputed WWE Championship: Cody Rhodes (c) vs. Randy Orton
  • WWE Women’s World Championship: Stephanie Vaquer (c) vs. Liv Morgan
  • WWE Women’s Intercontinental Championship: AJ Lee (c) vs. Becky Lynch
  • WWE Women’s Tag Team Championship (Fatal 4-Way): The Irresistible Forces (Nia Jax & Lash Legend) (c) vs. Charlotte Flair & Alexa Bliss vs. Bayley & Lyra Valkyria vs. The Bella Twins (Brie & Nikki Bella)
  • Unsanctioned Match (Lucha sin Sanción): Drew McIntyre vs. Jacob Fatu
  • Singles Match: Seth “Freakin” Rollins vs. Gunther
  • Six-Man Tag Team Match: The Vision (Logan Paul & Austin Theory) e IShowSpeed vs. The Usos (Jey & Jimmy Uso) & LA Knight

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.