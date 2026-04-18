¿Dónde ver WrestleMania 42 EN VIVO? El evento más importante de la WWE ya está aquí. Y en diferente países de Lationamérica se podrá ver EN DIRECTO él evento desde Las Vegas. A continuación, te mostraremos qué señal pasará todo el evento y pelea de Cody Rhodes vs. Randy Orton.

​WrestleMania 42, el evento más grande de la WWE en 2025, se celebrará en dos noches: el sábado 18 y domingo 19 de abril en el Allegiant Stadium de Las Vegas, Nevada.

¿A qué hora empieza WrestleMania 42 HOY?

WrestleMania 42 está programado para iniciar a las 5 de la tarde en horario peruano tanto el sábado 19 y domingo 20 de abril en Las Vegas. Aquí te mostramos los horarios de otros países para que lo veas puntualmente:

En México: 4:00 p.m.

En Ecuador: 5:00 p.m.

En Colombia: 5:00 p.m.

En Bolivia: 6:00 p.m.

En Venezuela: 6:00 p.m.

En Estados Unidos: 6:00 p.m.

En Chile: 7:00 p.m.

En Argentina: 7:00 p.m.

En Paraguay: 7:00 p.m.

En Uruguay: 7:00 p.m.

En Brasil: 7:00 p.m.

En España: 11:00 p.m.

¿Dónde ver WrestleMania 42 EN VIVO GRATIS?

En Perú y en toda Latinoamérica, podrás ver WrestleMania 42 en vivo a través de Netflix, gracias al nuevo acuerdo global entre WWE y la plataforma de streaming.

Para que puedas ver Netflix en Latinoamérica tendrás que contar con un registro previo o abrir una nueva cuenta de la siguiente manera:

Accede al sitio de registro: Visita netflix.com/signup desde tu navegador web o móvil.

Visita netflix.com/signup desde tu navegador web o móvil. Elige un plan: Netflix ofrece varios planes con diferentes características y precios. Selecciona el que mejor se adapte a tus necesidades.

Netflix ofrece varios planes con diferentes características y precios. Selecciona el que mejor se adapte a tus necesidades. Crea tu cuenta: Introduce tu dirección de correo electrónico y crea una contraseña segura.

Introduce tu dirección de correo electrónico y crea una contraseña segura. Agrega un método de pago: Proporciona una forma de pago válida, como tarjeta de crédito, débito o PayPal. También puedes utilizar tarjetas regalo de Netflix.

Cartelera de WrestleMania 42

Undisputed WWE Championship: Cody Rhodes (c) vs. Randy Orton

Cody Rhodes (c) vs. Randy Orton WWE Women’s World Championship: Stephanie Vaquer (c) vs. Liv Morgan

Stephanie Vaquer (c) vs. Liv Morgan WWE Women’s Intercontinental Championship: AJ Lee (c) vs. Becky Lynch

AJ Lee (c) vs. Becky Lynch WWE Women’s Tag Team Championship (Fatal 4-Way): The Irresistible Forces (Nia Jax & Lash Legend) (c) vs. Charlotte Flair & Alexa Bliss vs. Bayley & Lyra Valkyria vs. The Bella Twins (Brie & Nikki Bella)

The Irresistible Forces (Nia Jax & Lash Legend) (c) vs. Charlotte Flair & Alexa Bliss vs. Bayley & Lyra Valkyria vs. The Bella Twins (Brie & Nikki Bella) Unsanctioned Match (Lucha sin Sanción): Drew McIntyre vs. Jacob Fatu

Drew McIntyre vs. Jacob Fatu Singles Match: Seth “Freakin” Rollins vs. Gunther

Seth “Freakin” Rollins vs. Gunther Six-Man Tag Team Match: The Vision (Logan Paul & Austin Theory) e IShowSpeed vs. The Usos (Jey & Jimmy Uso) & LA Knight