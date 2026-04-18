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¿Dónde ver WrestleMania 42 EN VIVO? El evento más importante de la WWE ya está aquí. Y en diferente países de Lationamérica se podrá ver EN DIRECTO él evento desde Las Vegas. A continuación, te mostraremos qué señal pasará todo el evento y pelea de M Punk vs. Roman Reigns.
WrestleMania 42, el evento más grande de la WWE en 2025, se celebrará en dos noches: el sábado 18 y domingo 19 de abril en el Allegiant Stadium de Las Vegas, Nevada.
¿A qué hora empieza WrestleMania 42 HOY?
WrestleMania 42 está programado para iniciar a las 5 de la tarde en horario peruano tanto el sábado 19 y domingo 20 de abril en Las Vegas. Aquí te mostramos los horarios de otros países para que lo veas puntualmente:
- En México: 4:00 p.m.
- En Ecuador: 5:00 p.m.
- En Colombia: 5:00 p.m.
- En Bolivia: 6:00 p.m.
- En Venezuela: 6:00 p.m.
- En Estados Unidos: 6:00 p.m.
- En Chile: 7:00 p.m.
- En Argentina: 7:00 p.m.
- En Paraguay: 7:00 p.m.
- En Uruguay: 7:00 p.m.
- En Brasil: 7:00 p.m.
- En España: 11:00 p.m.
¿Dónde ver WrestleMania 42 EN VIVO GRATIS?
En Perú y en toda Latinoamérica, podrás ver WrestleMania 42 en vivo a través de Netflix, gracias al nuevo acuerdo global entre WWE y la plataforma de streaming.
Para que puedas ver Netflix en Latinoamérica tendrás que contar con un registro previo o abrir una nueva cuenta de la siguiente manera:
- Accede al sitio de registro: Visita netflix.com/signup desde tu navegador web o móvil.
- Elige un plan: Netflix ofrece varios planes con diferentes características y precios. Selecciona el que mejor se adapte a tus necesidades.
- Crea tu cuenta: Introduce tu dirección de correo electrónico y crea una contraseña segura.
- Agrega un método de pago: Proporciona una forma de pago válida, como tarjeta de crédito, débito o PayPal. También puedes utilizar tarjetas regalo de Netflix.