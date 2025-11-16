La entrega del fuego bolivariano se realizó en la pista de aterrizaje del Nuevo Aeropuerto Internacional Jorge Chávez.
La llama bolivariana ya está en Lima para los XX Juegos Bolivarianos Ayacucho y Lima 2025 que se inician este 22 de noviembre y culminan el 7 de diciembre del presente año. Este evento tiene el aval de la Organización Deportiva Bolivariana (ODEBO) y es organizado por el Instituto Peruano del Deporte.

El presidente del Comité Olímpico Peruano, Dr. Renzo Manyari, bajó las escalinatas del avión y entregó el fuego bolivariano al presidente de la República, José Jerí, ante la presencia del presidente del IPD, Sergio Ludeña y del titular del MINEDU, Jorge Figueroa.

“Gracias presidente por permitir que esta fiesta del deporte de los Juegos Bolivarianos sea un símbolo de paz a través de la llama del fuego bolivariano. Gracias por permitir que nuestro país sea sede de este gran evento en la región. El deporte une y simboliza siempre la paz”, indicó Renzo Manyari, presidente del COP.

