Quizás a muchos no les sorprendió el rápido descenso de Deportivo Llacuabamba. Hasta dos entrenadores tuvieron a la vez, problemas dirigenciales, no poder jugar de local en su ciudad y una serie de eventos desorganizados esta temporada (el cumbre: suplantar a su médico con el chofer del bus) llevaron a que sea el primer equipo en bajar a la Liga 2. Aún quedan dos fechas, pero no tiene manera de salvarse.

Más allá de que Alex Valera, la revelación de esta temporada, debutó en Primera en ese equipo, Deportivo Llacuabamba dejó más dudas que certezas en el ascenso de nuestro balompié. Es más, hasta en eso fue todo muy informal: de manera insólita, unos días después de ganar la Copa Perú, la FPF le quitó el título por alinear a un futbolista suspendido. Así, debió buscar un cupo a la máxima categoría en un cuadrangular, consiguiéndolo con un sospechoso empate sin goles con Atlético Grau.

El conjunto norteño, fundado en 2011, pasó de ser un equipo amateur a uno profesional de la noche a la mañana. Por más que a inicios de la década pasada a estos equipos nos les fue mal, como León de Huánuco, Real Garcilaso o UTC, el final de ese decenio quedó marcado por el rápido descenso de los clubes de Copa Perú. La pandemia por el COVID-19 suspendió la edición de esta temporada.

Carlos Stein, el vigente campeón, también sigue sus pasos y está a un paso de decirle adiós a la Liga 1 en su única participación. Atlético Grau, hace dos años en Copa Perú, está en ese camino tras caso 30 años fuera de la máxima categoría. Es decir, seis de los últimos siete campeones del ‘Fútbol Macho’ no superaron ni dos temporadas en Primera. Para resaltar, Binacional (monarca en 2017) fue campeón nacional el año pasado. A continuación, hacemos un repaso de los últimos descendidos.

- 2019 -

Unión Comercio prolongó la buena racha de los ascendidos por Copa Perú entre 2008 a 2012. En su debut, clasificó a la Copa Sudamericana, pero salvo una temporada, no pudo mantener su nivel y coqueteaba con los últimos lugares. Ya con nueve participaciones, no aguantó más y se fue a la baja. Por otro lado, Pirata FC, vigente ganador del torneo, fue uno de los clubes más informales en los últimos años, descendió a falta de tres fechas. Nunca dio la talla.

Equipo Temporadas seguidas en Primera Vía de ascenso Unión Comercio Nueve Copa Perú 2010 Pirata FC Solo una Copa Perú 2018





Pirata FC solo ganó seis partidos y anotó 29 goles en 2019. (Foto: GEC)

- 2018 -

Sport Rosario participó ese año en la Copa Sudamericana, sin evitar su descenso. El cuadro huaracino tuvo diversos problemas dentro y fuera de la cancha, incluso perdió tres puntos. Comerciantes Unidos tuvo un inicio parecido en Primera, una temporada antes, aún así lo acompañó a la división de plata. Lejos de su localía en Cutervo, es el último equipo de procedencia desde la Segunda División en irse a la baja. Rosario quedó a 11 puntos de salvarse y Comerciantes, a 14.

Equipo Temporadas seguidas en Primera Vía de ascenso Sport Rosario 2 Copa Perú 2016 Comerciantes Unidos 3 Segunda División 2015

Comerciantes Unidos busca su ascenso en la actual Liga 2. (Foto: GEC)

- 2017 -

Como coincidencia, dos clubes con participaciones internacionales y tradición en Primera División se fueron a la baja en 2017: Juan Aurich y Alianza Atlético. Una resolución del TAS, devolviéndole seis puntos a Real Garcilaso, sentenció a ambos cuando aún tenían chance de salvarse. Alianza Atlético ya había bajado en 2011, subiendo sin necesidad de jugar Copa Perú o Segunda durante tres años, gracias a una resolución de la Federación Peruana de Fútbol tras una larga lucha legal de los norteños.

Equipo Temporadas seguidas en Primera Vía de ascenso Juan Aurich 10 Copa Perú 2007 Alianza Atlético 3 Resolución 2014

Alianza Atletico estuvo hasta tres años inactivo buscando su ascenso en escritorios. (Foto: GEC)

- 2016 -

César Vallejo había sorprendido a muchos con su gran participación en la Copa Sudamericana dos años antes y ganar el Torneo del Inca en 2015. Además, contaba con una sede deportiva y un gran respaldo económico. Ninguna de esas razones bastaron para quedarse en Primera. La otra cara de la moneda era Defensor La Bocana, un caso muy parecido al de Deportivo Llacuabamba en 2020. En su única participación en Primera, se fue a la baja de forma prematura.

Equipo Temporadas seguidas en Primera Vía de ascenso U. César Vallejo 9 Segunda División 2007 Defensor La Bocana 1 Copa Perú 2015

Wilmer Aguirre fue una de las figuras de La Bocana. (Foto: GEC)

- 2015 -

Cienciano, con tres décadas consecutivas en Primera División y dos títulos internacionales, no superó sus problemas dirigenciales, que arrastraba desde tiempo atrás, y bajó a Segunda. León de Huánuco fue de menos a más en sus seis temporadas de regreso a la división de honor, descendiendo sin objeción. Sport Loreto venía de la Copa Perú y mucho no pudo hacer para permanecer, como mínimo, más de una temporada. A los dos primeros se les restó puntos por deudas.

Equipo Temporadas seguidas en Primera Vía de ascenso Cienciano 32 Invitación 1984 Sport Loreto 1 Copa Perú 2014 León de Huánuco 6 Copa Perú 2009

Sport Loreto es de Pucallpa, pero en Primera División fue local en Iquitos. (Foto: GEC)

- 2014 -

Los Caimanes y San Simón celebraron su ascenso a finales de 2013, perdiendo la categoría doce meses después. Ambos no aguantaron el ritmo de la Primera División, bajando sin dejar algún recuerdo. El equipo del norte forzó un desempate contra Sport Huancayo, mientras San Simón fue quizás de lo más informal que pasó por la hoy Liga 1, junto a Pirata FC. El equipo del sur se despidió a falta de una fecha, mientras que el del norte forzó un desempate contra Sport Huancayo.

Equipo Temporadas seguidas en Primera Vía de ascenso Los Caimanes 1 Segunda División 2013 San Simón 1 Copa Perú 2013

Los Caimanes cambió varias veces de localía en su paso por Primera y Segunda División. (Foto: GEC)

- 2013 -

José Gálvez cambió de entrenador hasta tres veces, sin encontrar la fórmula para no convertirse en el primer descendido del 2013. Pacífico FC cerró la temporada con cinco derrotas consecutivas, imposible para mantenerse. Aún así, jugó un desempate ante Unión Comercio para salvarse, perdiendo por 1-0. Ambos eran los dos recientes campeones de la Segunda División, que en aquellos años no la pasaba bien por la informalidad de sus integrantes.

Equipo Temporadas seguidas en Primera Vía de ascenso Pacífico FC 1 Segunda División 2012 José Gálvez FBC 2 Segunda División 2011

Pacifico FC acabó la temporada jugando como local en Huacho. (Foto: GEC)

- 2012 -

Los problemas económicos son el común denominador de los equipos que bajan a Segunda, pero lo de 2012 fue de terror. Sport Boys y Cobresol pasaron una crisis anual, quedando a 21 y 31 puntos de salvarse, respectivamente. Para colmo, a los rosados se les restó dos y a los sureños, cuatro, por temas de planillas y deudas. Quedaba ocho fechas cuando el equipo de Moquegua confirmó la pérdida de categoría. Ambos llegaron de la Segunda.

Equipo Temporadas seguidas en Primera Vía de ascenso Sport Boys 3 Segunda División 2009 Cobresol 2 Segunda División 2010

