Yordy Reyna integra el XI ideal de la semana 26 de la MLS | FOTOS

Yordy Reyna destacó en el triunfo de Vancouver Whitecaps por 3-2 en casa de San José Earthquakes. El peruano fue elegido como el mejor jugador del encuentro debido a que aportó con una lujosa asistencia y un golazo de tiro libre. El ex Alianza Lima lidera el XI ideal de la semana 26 de la Major League Soccer.

El peruano ha sido ubicado en la banda izquierda del esquema 4-3-3 que ha planteado la liga de Estados Unidos. Yordy Reyna viene cumpliendo destacadas actuaciones que lo colocan en el radar de un posible llamado a la selección peruana.

El equipo ideal de la semana 26 de la MLS está compuesto por los siguientes: Andre Blake (Philadelphia Union); Kemar Lawrence (New York Red Bulls), Kim Kee-Hee (Seattle Sounders FC), Sebastien Ibeagha (New York City FC), Seth Sinovic (Sporting Kansas City); Michael Bradley (Toronto FC), Romero Gamarra (New York Red Bulls), Yordy Reyna (Vancouver Whitecaps); Sebastián Giovinco (Toronto FC), Josef Martínez (Atlanta United), Jefferson Savarino (Real Salt Lake).