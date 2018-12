Cuatro partidos, 12 goles, 2 expulsiones, un partido postergado por problemas fuera del estadio y 6 goles de un solo jugador, son algunos de los datos que puedes recordar de los Alianza Lima vs. Sporting Cristal que se disputaron este año y que se repetirá en la final del Descentralizado 2018. Este miércoles, desde las 8 de la noche, íntimos y celestes salen por todo para acercarse a la gloria.

Desde que quedaron enfrascados en el mismo grupo del Torneo de Verano, los choques Alianza Lima vs. Sporting Cristal pintaron como partidazos para sus hinchas y no se equivocaron. Los rimenses tienen ventaja (dos triunfos), pero los blanquiazules saben que en las finales las estadísticas no juegan y van por el primer golpe.

Alianza Lima y Sporting Cristal definirán al campeón de la temporada 2018. (Foto: GEC).

Mira, a continuación, los resúmenes y videos en YouTube de los Alianza Lima vs. Sporting Cristal en este 2018. Una buena previa para el choque de este miércoles por la noche.

Alianza Lima 0-2 Sporting Cristal

Torneo de Verano - Fecha 3



Alineaciones:

Alianza Lima: Leao Butrón, Luis Garro, Miguel Araujo, Gonzalo Godoy, Franisco Duclos, Aldair Fuentes, Tomás Costa, Alejandro Hohberg, Mario Velarde, Luis Ramírez y Janio Posito. DT. Pablo Bengoechea.



Sporting Cristal: Patricio Álvarez, Johan Madrid, Omar Merlo, Renzo Revoredo, Jaír Céspedes, Jorge Cazulo, Josepmir Ballón, Horacio Calcaterra, Fernando Pacheco, Gabriel Costa y Emanuel Herrera. DT. Mario Salas.



Árbitro: Diego Haro

Goles: Emanuel Herrera (31'), Josepmir Ballón (67')

Tarjetas Rojas: Luis Ramírez (AL, 66'); Jair Céspedes (SC, 90')

Estadio Alianza Lima



Sporting Cristal 3-0 Alianza Lima

Torneo de Verano - Fecha 10



Alineaciones



Sporting Cristal: Patricio Álvarez; Edinson Chávez, Renzo Revoredo, Omar Merlo, Jair Céspedes; Jorge Cazulo, Josepmir Ballón, Carlos Lobatón, Flavio Gómez, Gabriel Costa; Emanuel Herrera.

DT: Mario Salas.



Alianza Lima: Leao Butrón; Hansel Riojas, Miguel Araujo, Gonzalo Godoy, Francisco Duclós; Aldair Fuentes, Carlos Ascues, Tomás Costa, Luis Ramírez, Alejandro Hohberg; Janio Pósito

DT: Pablo Bengoechea



Árbitro: Michael Espinoza

Goles: Emanuel Herrera (28', 67' y 84')

Tarjetas Rojas: -

Estadio Nacional

Sporting Cristal 1-2 Alianza Lima

Torneo Apertura - Fecha 3



Alineaciones:

Sporting Cristal: Patricio Álvarez; Johan Madrid, Renzo Revoredo, Omar Merlo, Jair Céspedes; Jorge Cazulo, Horacio calcaterra, Josepmir Ballón, Gabriel Costa, Yulián Mejía; FLavio Gómez.

DT: Mario Salas



Alianza Lima: Leao Butrón; Luis Garro, Hansell Riojas, Gonzalo Godoy, José Guidino; Aldair Fuentes, Rinaldo Cruzado, Maximiliano Lemos, Alejandro Hohberg, Mario Velarde; Gabriel Leyes.

DT: Pablo Bengoechea



Árbitro: Joel Alarcón

Goles: Gabriel Costa (61') / Rinaldo Cruzado (2') y Mario Velarde (22')

Tarjetas Rojas: -

Estadio Nacional



Alianza Lima 2-2 Sporting Cristal

Torneo Clausura - Fecha 3



Alienaciones:

Alianza Lima: Leao Butrón; Luis Garro, Hansell Riojas, Gonzalo Godoy, Francisco Duclós; Tomás Costa, Rinaldo Cruzado, Roberto Villamarín, Kevin Quevedo, Alejandro Hohberg; Mauricio Affonso.

DT: Pablo Bengoechea



Sporting Cristal: Patricio Álvarez; Johan Madrid, Renzo Revoredo, Omar Merlo, Jair Céspedes; Jorge Cazulo, Josepmir Ballón, Horacio Calcaterra, Yulián Mejía, Gabriel Costa; Emanuel Herrera.

DT: Mario Salas



Árbitro: Joel Alarcón

Goles: Kevin Quevedo (24'), Maximiliano Lemos (92') / Emanuel Herrera (3' y 29')

Tarjetas Rojas: -

Estadio Alianza Lima