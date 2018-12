Saúl 'Canelo' Álvarez vs. Rocky Fielding EN VIVO vía Space. El boxeador mexicano chocará esta noche con el británico en el Madison Square Garden de Nueva York por el título supermediano AMB en poder del británico. Con esta lucha, el púgil azteca, de ganar, conseguirá su cuarto cinturón mundial, y quizá el reconocimiento -aceptación- que tanto deseada. Pero un hecho destacó en la previa de la batalla de fondo: el poco público.

La señal de Facebook de Golden Boy Promotions, ratificada por la emisión por Twitter de DAZN USA (señal por internet que compró los derechos de cinco peleas de Saúl 'Canelo' Álvarez), mostró una pelea preliminar en la que se apreciaron tribunas vacías en el mítico MAdison Square Garden donde se realizará el choque 'Canelo' Álvarez vs. Rocky Fielding.

'Canelo' vs. Fielding EN VIVO: sorprendió poca asistencia del público a la peleas preliminares. (Foto: Captura de video)

Lo llamativo de esta pelea preliminar a la gran lucha de fondo entre Saúl 'Canelo' Álvarez vs. Rocky Fielding es la poca afluencia de público, que no parece emocionado por la velada, al menos en el inicio.

Las imágenes que llegaban por la cuenta oficial de Golden Boys Promotions mostraban los asientos del Madison Square Garden vacíos. Solo se podía apreciar las primeras filas llenas, quizá con familiares de los boxeadores o gente de prensa o promotores.

Velada de 'Canelo' vs. Rocky | Madison Square Garden

​

Saúl 'Canelo' Álvarez vs. Rocky Fielding

Francisco Fonseca vs. Tevin Farmer

Eva Wahlstrom vs. Katie Taylor

Mauricio Herrera vs. Sadam Ali

Braulio Rodriguez vs. Ryan Garcia

Alberto Mercado vs. Lamont Roach

Victor Fonseca vs. Bilal Akkawy

Maximiliano Becerra vs. Yves Ulysse Jr.