Carlos Tevez sorprendió con esta insólita confesión sobre el Perú vs. Uruguay | VIDEO

Las apuestas del Perú vs. Uruguay no nos favorecían en la previa. Y no solo en famosas casas apostadoras, sino también en la mente de uno de los mejores jugadores del fútbol argentino, Carlos Tevez. Te lo explicamos en el clip de YouTube que acompaña esta nota.

El domingo, antes de abordar un viaje junto a sus compañeros de Boca Juniors, el 'Apache' fue consultado sobre el torneo que se disputa en Brasil.

Y de la nada, el volante ofensivo confesó que su apuesta era Uruguay. Es decir, más allá de su hinchaje natural por Argentina, creía que el plantel charrúa podía llegar mucho más lejos. Hasta que apareció Perú.

"Veo la Copa complicada, pero yo ya quedé afuera (de las apuestas). Había apostado por Uruguay y quedé fuera (risas)", declaró el carismático volante ofensivo en el clip de YouTube que acompaña esta nota.

Efectivamente, por su contundencia en la primera ronda de la Copa América, Uruguay era para muchos uno de los grandes favoritos para llevarse el ansiado premio.

Jugando para su selección, Carlos Tevez estuvo a punto de ganar el referido torneo algunos años atrás.

Finalmente, consultado sobre cómo ve a Lionel Messi en la selección actual, Carlos Tevez se animó a apoyar a la 'Pulga' y reaccionó con un "A Messi lo veo bien".

Las semifinales de la Copa América se disputarán el martes (Argentina vs. Brasil) y el miércoles (Perú vs. Chile). Ambos encuentros a las 7:15 p.m.