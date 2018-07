YouTube: la carta de Cristiano Ronaldo a programa de TV español que te conmoverá | VIDEO

Las decenas de millones de dólares que tiene en su cuenta bancaria no han impedido que Cristiano Ronaldo pierda la sensibilidad. Así lo demuestra esta historia que te contamos mediante un video subido a YouTube que ya acumula medio millón de reproducciones.

Y es que el crack portugués se dio un tiempo --en medio de sus vacaciones y ante la polarización que desató su salida del Real Madrid-- para despedirse de "El Chiringuito", programa deportivo que conduce Josep Pedrerol en Mega TV.

Dicho espacio, con un notable índice de sintonía en la TV española-- tiene un variado panel de periodistas que comentan el día a día del fútbol ibérico e internacional. Algunos de sus panelistas están muy identificados con el Real Madrid, pero otros son más bien críticos hacia la 'Catedral'.

CR7 se dirigió a casi todos de la siguiente manera:

"Querido Chiringuito: He empezado una nueva etapa y quiero despedirme de vosotros de manera especial, porque vosotros también tienen algo especial. Les agradezco el apoyo que siempre me han dado casi todos. Gracias a los madridistas del programa, porque he sentido su apoyo y fuerza en muchas ocasiones. Y eso siempre lo recordaré. A Roncero, agradecerte tu apoyo y cariño incondicional que siempre he tenido de tu parte. A Edu por tanto, por ser mi escudo, mi defensor y mi gran amigo. También agradecerle a todos los que me habéis criticado, porque de todos se aprende. Quim, Karma, Jota y Soria, de verdad que habés sido una gran motivación para mí. Sé que forma parte de la rivalidad deportiva. Agradecer el cariño de todos los que habéis estado en el programa, porque realmente me gusta sorprender a los fans de Cristiano y también a los que no siempre simpatizan conmigo. A Jusep, gracias por tu gran defensa siempre. Te prometo que si llego a la final te doy otra entrevista. La vida nos da lecciones a diario y yo también aprendo día a día. Les deseo mucho éxito en el programa y los seguiré viendo desde Italia. Un beso de toda mi familia y que no se les olvide ser siempre felices. Los quiere, Cristiano Ronaldo", indicó CR7 en el clip que circula en YouTube.

La carta de CR7 al programa "El Chiringuito". (Video: Mega en YouTube)

Cristiano Ronaldo dejó el Real Madrid, según varios medios, tras insalvables diferencias con Florentino Pérez, presidente del club blanco.

Fue "El Chiringuito" el programa que informó primero sobre la salida del portugués del cuadro español.