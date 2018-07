José Guillermo Chemo del Solar no tiene la más mínima intención de dirigir por segunda vez a la selección peruana de fútbol. Así lo afirmó el domingo en Fox Sports Radio, según puede verse en videos subidos a la plataforma de videos de YouTube.

Como se recuerda, el hoy DT de la Universidad César Vallejo tuvo una experiencia en la selección marcada por el caso Golf Los Incas, que motivó separe a varios seleccionados del equipo principal.

"No volvería a dirigir a la selección peruana. Mi experiencia fue tan negativa que, sinceramente, no me metería nuevamente en un sitio así", declaró el domingo en Fox Sports Radio Perú.

"Noté que no fui capaz de lograr el compromiso de los futbolistas y para mí fue un golpe muy duro no lograrlo. Al final podrás conseguir el objetivo o no pero es importante tratar de ser profesional al 100%", añadió.

"ES MUY DURO DIRIGIR LA SELECCIÓN DE PERÚ"



"MI EXPERIENCIA AL FRENTE DE LA SELECCIÓN FUE TAN MALA QUE NO LA VOLVERÍA A DIRIGIR"#FOXenRusia #PER| 'Chemo' Del Solar habló de sus momentos como DT de la Albirroja. pic.twitter.com/AWm6Iv9p9r — FOX Sports Radio Perú (@FS_RadioPeru) 9 de julio de 2018

Chemo del Solar confesó que cuando se desató el caso Golf Los Incas intentó ser tajante con el tema disciplinario, logrando apoyo de varios directores de la FPF, sin embargo, con el tiempo (y las derrotas) todo cambió.

"Recuerdo que inicialmente los directores de la FPF me apoyaron pero como luego no ganábamos, varios se dieron vuelta. Pienso que hice lo que sentía", concluyó el ex futbolista.

Finalmente, el ex jugador de Universitario de Deportes fue consultado en torno a si piensa que se tiene mayor tolerancia con entrenadores extranjeros que peruanos al momento de tomar el timonel de la blanquirroja.

"Han sido muchos años de duros golpes y lamentablemente eso creaba poca tolerancia hacia los técnicos. Y lamentablemente a los entrenadores peruanos que les tocó asumir no les fue bien", concluyó en el video que circula en YouTube.